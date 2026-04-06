Nuevo horario de Manos a la Olla: así es la segunda temporada con Doña Rome

Tras un año de éxito del programa Manos a la Olla, conducido por la carismática Doña Rome, la segunda temporada llegó a Guatevisión con más sorpresas y un nuevo horario que comenzó el 1 de abril del 2026.

Los lunes, miércoles y viernes, a las 12.30 y 18.30 horas, por Guatevisión, se puede ver a Doña Rome con su colorido delantal, peculiar carisma y deliciosas recetas que antojan a los televidentes.

Interpretada por la actriz, comediante y comunicadora guatemalteca Celia Recinos, Doña Rome comparte diversas recetas con su público, con ingredientes comunes y pensadas en la realidad de las familias guatemaltecas.

“Buscamos recetas que sean fáciles, económicas, adaptables para cualquier tamaño de familia. Generalmente las hacemos para una familia pequeña de dos a cuatro personas, pero que se pueden adaptar. La verdad que ha sido un reto muy interesante para Doña Rome lograr encapsular en media hora una receta completa, pero el programa es muy real y tiene mucha honestidad”, cuenta Recinos.

Pero además de sus prácticas recetas, Doña Rome también comparte consejos de cocina para congelar alimentos, cómo hacer que la comida rinda más o mostrar de forma más práctica procesos que parecen difíciles.

“Yo soy muy inquieta y curiosa por encontrar novedades que faciliten el trabajo en la cocina, y todo eso que investigo es lo que voy llevando al programa”, dice Recinos.

Según Ricardo García Santander, gerente de Producción de Guatevisión, la nueva temporada mantiene la esencia del programa, que es “cocinar con amor, con Doña Rome”. Sin embargo, trae algunas novedades, tanto en sus recetas como en la inclusión de nuevos personajes, como la Jackie, la Consuelito y la Domitila, también interpretados por Celia Recinos.

“Doña Rome tiene a sus amigas que se van colando en el programa, interactúan con las recetas y comparten semanas temáticas, porque a Doña Rome le encanta celebrar el Día de la Madre, el Día del Niño, el Día del Padre, el Día del Cariño. Entonces, nos da propuestas de recetas de acuerdo con el mes y el evento que se celebra”, cuenta García Santander.

La Cony o Consuelito es una estilista y mamá que sabe usar los ingredientes de la cocina cuando un niño se enferma; la Jackie da consejos de etiqueta, porque es muy delicada, mientras que la Domitila es panadera y vende licuados, y da secretos de panadería, repostería y elaboración de bebidas.

“No todo sale perfecto, no todo es preparado por un grupo de ocho personas que me hacen quedar como reina. No, yo también me equivoco, y eso me encanta porque muestra que la cocina es humana, real, rica, y siempre hay algo que aprender”, asegura Recinos.

Manos a la Olla, que en febrero cumplió un año al aire, surgió como una alternativa dentro de la parrilla de Guatevisión, con un programa de cocina que busca llegar a todas las familias guatemaltecas, de la mano de Doña Rome.

El éxito del programa lo ha llevado a trasladarse al horario estelar de Guatevisión, los lunes, miércoles y viernes, a las 12.30 y 18.30 horas, con la intención de llegar a más familias guatemaltecas y llevarles el humor, las recetas y la buena sazón de Doña Rome. El nuevo horario está disponible desde el 1 de abril del 2026.

“En la nueva temporada se van a divertir, van a aprender a cocinar cosas ricas, van a valorar mucho más la gran gastronomía guatemalteca y porque Doña Rome es un personaje que vale la pena acompañar todas las tardes. Doña Rome vive para la gente, trabaja para la gente y es de la gente”, asegura García Santander.