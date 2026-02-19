Oficina del Médico Forense de Nueva York detalla cómo murió Peter Greene, actor de “Pulp Fiction” y “La Máscara”

El 12 de diciembre murió, según la autopsia, el actor estadounidense Peter Greene, de 60 años, quien fue encontrado sin vida al día siguiente en su apartamento de la Ciudad de Nueva York. Greene se especializó en papeles de villano en películas como Pulp Fiction (1994) y La máscara (1994). Participó en más de 40 películas y series, manteniéndose activo en proyectos independientes en los últimos años.

El actor de La máscara falleció a causa de una "herida por arma de fuego en la axila izquierda, con lesión de la arteria braquial", y se determinó que la muerte fue un "accidente", descartando cualquier tipo de acto delictivo.

La revista ¡Hola! detalló que los vecinos del actor se quejaban de que la música había sonado a gran volumen durante más de 24 horas. Según los informes, su cuerpo fue hallado junto a una nota en la que podía leerse: “I’m still a Westie” (“Sigo siendo un Westie”), en referencia a la banda irlandesa-estadounidense que operaba en el barrio de Hell’s Kitchen, en la Ciudad de Nueva York, en los años 70.

El mánager de Greene, Gregg Edwards, declaró a Page Six que el actor estaba "de buen ánimo" unos días antes de que se descubriera su cuerpo. “Realmente fue uno de los grandes actores de nuestra generación. Tenía un corazón enorme. Lo voy a echar de menos”, dijo de manera emotiva.

El actor se dio a conocer en la década de 1990 y en Pulp Fiction, actuó junto a John Travolta, Samuel L. Jackson y Uma Thurman.

Entre otras películas en las que participó están Kiss & Tell (1997), The Usual Suspects (1995), Blue Streak (1999) y Training Day (2001).