Oficina del Médico Forense de Nueva York detalla cómo murió Peter Greene, actor de “Pulp Fiction” y “La Máscara”

Escenario

Oficina del Médico Forense de Nueva York detalla cómo murió Peter Greene, actor de “Pulp Fiction” y “La Máscara”

La muerte del actor se confirmó en diciembre 2025, después de investigaciones, en febrero 2026 se ha dado la causa de muerte.

|

time-clock

Pulp Fiction o Tiempos Violentos fue una de las películas en la que participó Peter Greene. (Foto Prensa LIbre: Miramax)

El 12 de diciembre murió, según la autopsia, el actor estadounidense Peter Greene, de 60 años, quien fue encontrado sin vida al día siguiente en su apartamento de la Ciudad de Nueva York. Greene se especializó en papeles de villano en películas como Pulp Fiction (1994) y La máscara (1994). Participó en más de 40 películas y series, manteniéndose activo en proyectos independientes en los últimos años.

El actor de La máscara falleció a causa de una "herida por arma de fuego en la axila izquierda, con lesión de la arteria braquial", y se determinó que la muerte fue un "accidente", descartando cualquier tipo de acto delictivo.

La revista ¡Hola! detalló que los vecinos del actor se quejaban de que la música había sonado a gran volumen durante más de 24 horas. Según los informes, su cuerpo fue hallado junto a una nota en la que podía leerse: “I’m still a Westie” (“Sigo siendo un Westie”), en referencia a la banda irlandesa-estadounidense que operaba en el barrio de Hell’s Kitchen, en la Ciudad de Nueva York, en los años 70.

El mánager de Greene, Gregg Edwards, declaró a Page Six que el actor estaba "de buen ánimo" unos días antes de que se descubriera su cuerpo. “Realmente fue uno de los grandes actores de nuestra generación. Tenía un corazón enorme. Lo voy a echar de menos”, dijo de manera emotiva.

LECTURAS RELACIONADAS

El actor estadounidense Al Pacino lamentó la muerte de Robert Duvall. (Foto Prensa Libre: AFP)

Muere Robert Duvall a los 95 años: así lo recordaron Al Pacino y De Niro

chevron-right
(FILES) Actor James Van Der Beek arrives for a special screening of 'Downsizing' on December 18, 2017 at the Regency Village Theatre in Los Angeles, California. US actor James Van Der Beek, the star of the American TV series "Dawson's Creek," died on February 11 at age 48 after a battle with colorectal cancer. "Our beloved James David Van Der Beek passed peacefully this morning. He met his final days with courage, faith, and grace," read a post on his Instagram page. Van Der Beek, who was married and had six children, announced his cancer diagnosis in 2024. (Photo by Robyn Beck / AFP)

Cuál era la verdadera fortuna de James Van Der Beek y por qué su familia recurrió a GoFundMe

chevron-right

El actor se dio a conocer en la década de 1990 y en Pulp Fiction, actuó junto a John Travolta, Samuel L. Jackson y Uma Thurman.

Entre otras películas en las que participó están Kiss & Tell (1997), The Usual Suspects (1995), Blue Streak (1999) y Training Day (2001).

ESCRITO POR:

Ingrid Reyes

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

Lee más artículos de Ingrid Reyes

ARCHIVADO EN:

Cine Tendencias entretenimiento 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS