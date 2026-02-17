Muere Robert Duvall a los 95 años: así lo recordaron Al Pacino y De Niro

Escenario

Muere Robert Duvall a los 95 años: así lo recordaron Al Pacino y De Niro

Robert Duvall, leyenda del cine estadounidense falleció. Al Pacino y Robert De Niro, sus compañeros en la pantalla, lo homenajearon con emotivos mensajes.

EFE

|

El actor estadounidense Al Pacino lamentó la muerte de Robert Duvall. (Foto Prensa Libre: AFP)

El actor estadounidense Al Pacino lamentó la muerte de Robert Duvall. (Foto Prensa Libre: AFP)

Los actores Al Pacino y Robert De Niro homenajearon con sendos mensajes la figura de Robert Duvall, con quien protagonizaron algunas de las entregas de la saga El padrino (The Godfather), y que falleció el pasado domingo, a los 95 años.

“Fue un honor haber trabajado con Robert Duvall”, declaró Al Pacino. “Era un actor nato, como dicen; su conexión con el cine, su comprensión y su fenomenal talento siempre serán recordados. Lo extrañaré”, escribió en un mensaje que reproduce Variety.

“Que Dios bendiga a Bobby”, escribió, por su parte, Robert De Niro. “Espero vivir hasta los 95 años. Que descanse en paz”.

Pacino protagonizó junto a Duvall El padrino y El padrino II. Pacino interpretó a Michael, el heredero de la familia criminal Corleone, mientras que Duvall encarnó a Tom Hagen, su abogado y asesor de confianza.

LECTURAS RELACIONADAS

(FILES) Actress Diane Keaton attends the Premiere of "Love the Coopers", in Los Angeles, California, on November 12, 2015. According to People magazine reports on October 11, 2025, US actress Diane Keaton, known for her Oscar-winning performance in 1977's "Annie Hall" and her role in "The Godfather" films, has died at age 79. (Photo by Valerie MACON / AFP)

Fallece Diane Keaton: lo que se sabe de la muerte de la estrella de El Padrino

chevron-right
AME3278. SAN SALVADOR (EL SALVADOR), 07/02/2026.- La colombiana Shakira canta durante un concierto de su gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" este sábado, en el estadio nacional Jorge Mágico González, en San Salvador (El Salvador). EFE/ Rodrigo Sura

Shakira en El Salvador 2026: la nombran huésped de honor y le entregan la Llave de la Ciudad

chevron-right

Aunque nunca compartió escena con Duvall, De Niro también protagonizó El padrino II como un joven Vito Corleone.

Pacino y De Niro son solo dos de las muchas estrellas de Hollywood que rindieron homenaje a Duvall.

“Qué golpe conocer la pérdida de Robert Duvall. Qué gran actor y parte tan esencial del ‘Zoetrope Americano’ desde sus inicios: The Rain People, The Conversation, The Godfather, The Godfather II, Apocalypse Now, THX 1138, Assassination Tango”, escribió, por su parte, el director Francis Ford Coppola en Instagram.

También Viola Davis dedicó un mensaje al actor fallecido, con quien trabajó en el thriller de 2018 Viudas (Widows).

Fotografía de archivo del 10 de diciembre de 2012 que muestra al actor estadounidense Robert Duvall en la presentación del prestreno de ‘Jack Reacher’ en Londres (Reino Unido). Duvall, aclamado actor de Apocalyse Now y El Padrino, muere a los 95 años. (Foto Prensa Libre: EFE)

“Tuve el honor de trabajar contigo en Viudas. Me quedé maravillada. Siempre me han maravillado tus imponentes representaciones de hombres que eran a la vez tranquilos y dominantes en su humanidad”, escribió la actriz.

“Eras un gigante… un ícono… Apocalypse Now, El padrino, Matar a un ruiseñor (To Kill a Mockingbird), Tender Mercies, El apóstol (The Apostle), Paloma solitaria (Lonesome Dove)… etcétera… La grandeza nunca muere. Permanece… como un regalo. Descansa en paz, señor. Tu nombre será pronunciado… Que los ángeles canten para tu descanso”, agregó.

El actor Adam Sandler, quien trabajó con Duvall en el drama deportivo de 2022 Hustle, también lo recordó en Instagram, donde escribió: “Divertido como el infierno. Fuerte como el infierno. Uno de los mejores actores que hemos tenido. Un gran hombre para hablar y reír con él. Lo amaba tanto. Todos lo hicimos. Tantas películas para elegir que eran legendarias”.

ESCRITO POR:

EFE

EFE

Lee más artículos de EFE

ARCHIVADO EN:

Al Pacino Cine Robert De Niro Tendencias entretenimiento 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS