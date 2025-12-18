Panchorizo revela imágenes exclusivas del detrás del escenario de Ricardo Arjona en su residencia en Guatemala

Con una visita rápida a uno de los conciertos de Ricardo Arjona, el reconocido acróbata guatemalteco Francisco Toralla, conocido en la escena artística como Panchorizo, compartió el 18 de diciembre su experiencia en la residencia Lo que el Seco no dijo, la cual finalizó el 14 de diciembre.

Con un video dinámico, Panchorizo mostró parte del detrás del escenario del equipo de Ricardo Arjona en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, donde convivió con los músicos y con el personal de audio del artista.

El acróbata es un viejo conocido de Arjona, pues fue invitado a participar en la gira Circo Soledad, en 2017, gracias a su talento y carisma, lo que lo llevó a formar parte de 130 conciertos, según destacan datos hemerográficos de Prensa Libre.

Panchorizo tuvo acceso al área de camerinos de la nueva gira que Arjona inició en su natal Guatemala, donde ofreció 27 conciertos. Según las imágenes del recorrido, convivió con el equipo que acompaña al cantautor en esta etapa.

“Acompáñame al Teatro Nacional para el backstage de Ricardo Arjona, meterme al escenario donde nadie puede llegar”, expresó el acróbata, quien aprovechó la oportunidad para ingresar a los camerinos, ubicados en los laterales del escenario de la Gran Sala Efraín Recinos.

En ese espacio compartió con parte del equipo, mostrando que, previo al evento, celebraban una cena.

“Me metí hasta la cocina durante la cena. Pude compartir con las personas de producción, pantallas, iluminación y audio”, relató, mientras mostraba parte del equipo. Asimismo, evidenció la organización técnica para el control del audio del concierto.

Uno de los momentos destacados fue cuando ingresó al escenario, donde observó el equipo musical, incluida la guitarra de Arjona, según detalló.

Fiel a su estilo humorístico, Panchorizo también mostró cómo limpió el taxi utilizado como escenografía para la canción Historia de un taxi. Aunque no logró saludar a Ricardo Arjona, mostró cómo vivió el concierto desde el público.

En 2020, durante una conferencia de prensa ofrecida a través de la plataforma Zoom, en la que habló sobre su proyecto musical Blanco, Arjona compartió su admiración por el acróbata.

“He visto las redes sociales de Panchorizo y es tan difícil encontrar una red tan interesante. Es genial lo que hace, él es un artista inmenso, es uno de los tipos más creativos que hay en Guatemala. Además, creo que Guatemala tiene la obligación de no esperar que sus artistas se vayan a otro lado para atenderlos”, dijo en esa ocasión Arjona.