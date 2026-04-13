Por qué Antonio Banderas organizó espectáculo con 600 bailarines en el puerto de Málaga

Entre estudiantes, profesores y profesionales de la danza, unos 600 bailarines protagonizaron un espectáculo en el puerto de la ciudad mediterránea de Málaga, España, el domingo 12 de abril del 2026, por iniciativa del actor y productor español Antonio Banderas.

Bajo la dirección de la bailarina Lucía Lacarra, el grupo de baile, proveniente de toda la región de Andalucía —en particular de la provincia de Málaga—, se presentó en un evento que forma parte del Primer Festival Internacional de Danza Tip Toe, que se celebra del 11 al 19 de abril del 2026, impulsado por Banderas en su ciudad natal.

Según el artista español, el objetivo de montar un show de esa magnitud es "sacar las artes escénicas a la calle, sacarlas de los escenarios y ponerlas al servicio de los ciudadanos".

Banderas resaltó que, desde el inicio del Teatro del Soho, de su propiedad, quería incluir la danza como una de las artes escénicas que debían formar parte de sus presentaciones.

El espectáculo se presentó en el Muelle Uno, frente al museo Centro Pompidou, donde recibió aplausos del público.

"No hay muchos festivales de danza en este momento porque hay pocas personas a nivel institucional que quieran hacer el esfuerzo, y hace falta que alguien como Antonio Banderas, con esa pasión por las artes escénicas, acepte el gran reto", resaltó Lacarra.

La bailarina y directora destacó la colaboración de Banderas, que calificó como “un regalo de la vida inesperado”.

El Teatro del Soho, por su parte, informó que el grupo de danza mostró uno de los ejercicios fundamentales del ballet, que exige disciplina, trabajo y dedicación, y aporta belleza y elegancia.

El recinto se inauguró en el 2019 como un proyecto de Antonio Banderas, quien aspiraba a tener un teatro desde niño.

“El teatro ha sido y es mi mejor escenario. La interpretación más pura, más cercana y emocionante siempre se vive sobre las tablas. Mi época profesional más feliz ha estado ligada al teatro, y sueño con tener uno desde los años 70”, señala en la página del Teatro del Soho.

Según la programación, el Teatro de Soho presenta obras, música, danza, documentales, conferencias, espectáculos circenses y de magia.