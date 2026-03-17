Premio Tierra de Maíz 2026: Convocan a escritores jóvenes a certamen literario

Como un reconocimiento a los escritores jóvenes guatemaltecos, especialmente en el género de novela corta, el martes 17 de marzo se presentó la segunda edición del Premio Tierra de Maíz.

El reconocimiento fue fundado en el 2025 por la Embajada de Francia en Guatemala, con el fin de crear un puente artístico entre ambos países, así como rendir homenaje al talento literario guatemalteco que, en muchas ocasiones, ha estado vinculado con el país francés.

“En primer lugar era importante para Francia rendir un homenaje a Guatemala, por ser un país de mayor creación artística. Como bien sabemos, hubo muchos escritores guatemaltecos que vivieron desde hace el siglo XIX en Francia, en París, hasta los años 50 del siglo XX, entre ellos, por supuesto, el gran autor Miguel Ángel Asturias”, explicó el Embajador de Francia en Guatemala, Fréderic Clavier.

Desde la primera edición, celebrada en el 2025, el premio cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura y Deportes, Librería Sophos y Fundación Pantaleón. En esa ocasión, unas 40 novelas cortas concursaron por el gran premio. El ganador fue Arnoldo Gálvez Suárez, con su novela La Era Glacial, haciéndose acreedor de la publicación de su libro, que incluye dos novelas más de su creación, así como un viaje a Francia para hacer un recorrido literario por ciudades de grandes autores y acercamiento con otros escritores contemporáneos.

Esta segunda edición contará con el mismo premio, sin embargo, se incluirá la traducción de la obra ganadora al idioma francés, con el fin que pueda difundirse también en el país europeo.

“Esperamos que con editores franceses habrá la posibilidad de difundir la obra, no solamente en los países de francófonos, sino también otros países en donde se habla o se puede leer en francés”, agregó el Embajador.

Los requisitos para participar son:

Ser guatemalteco(a).

Tener entre 18 y 35 años.

El texto debe ser una novela corta.

Debe ser escrita en español.

La obra debe haber sido publicada, en su versión final, por medio de una editorial o de forma independiente, en formato impreso o digital.

La extensión de la novela debe ser entre 10 mil y 30 mil palabras.

Debe haberse publicado entre enero de 2024 y el 8 de mayo de 2026.

La novela no debe haber concursado en la primera edición del premio.

“No es una tarea sencilla, escribir en Guatemala implica navegar por las aguas de retos históricos y bien conocidos que van desde la distribución hasta la búsqueda de espacios que dignifiquen el oficio. Por ello, este premio resulta tan importante, porque reconoce que la Cultura no es un adorno, sino es uno de los alimentos indispensables para una sociedad que busca transformarse”, dijo la Ministra de Cultura y Deportes, Liwy Grazioso.

La Embajada de Francia estará recibiendo las obras concursantes desde el 17 de marzo hasta el 8 de mayo de 2026. La premiación se celebrará el 25 de junio en la Residencia de la Embajada de Francia. El premio consiste en un viaje a Francia para conocer su cultura literaria, así como la publicación y traducción de la obra al francés.