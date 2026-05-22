Prime Video prepara “The Boys: México” con producción de Diego Luna y Gael García Bernal

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Prime Video prepara “The Boys: México” con producción de Diego Luna y Gael García Bernal

“The Boys: México”, un nuevo spinoff producido por Diego Luna y Gael García Bernal que estará conectado directamente con la historia original.

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Los actores mexicanos Gael García Bernal y Diego Luna serán los productores de la nueva serie The Boys. (Foto Prensa Libre: EFE)

Gael García Bernal y Diego Luna serán los productores de la nueva serie The Boys. La fotografía muestra una escena una escena de la miniserie La Máquina donde participan los actores. (Foto Prensa Libre: EFE)

La serie televisiva "The Boys", de Prime Video que ironiza a los superhéroes concluyó. Este exitoso proyecto duró cinco temporadas y concluyó en el 2026, pero su universo continuará por medio de dos spinoffs; uno de ellos será “The Boys: México”.

Publicado como un cómic en el 2006, creado por Garth Ennis y Darick Robertson, “The Boys” es una parodia de los superhéroes. La serie tiene lugar en un mundo en el que los superhéroes representan el lado oscuro de la celebridad y la fama. Un grupo de vigilantes que se hace llamar “The Boys” decide hacer todo lo posible por frenar a los superhéroes que perjudican a la sociedad, independientemente de los riesgos que ello conlleva.

El medio Crónica Hoy comparte que el proyecto “The Boys: México” estará bajo la producción de La Corriente del Golfo, casa productora fundada por los galardonados actores mexicanos Diego Luna y Gael García Bernal. Aseguran que no es una adaptación, sino que su universo tendrá conexión directa con la historia original.

La serie se desarrollará después de los eventos de la quinta temporada. Existe la posibilidad de que aparezcan personajes de la serie original, lo que confirma la conexión entre ambos universos. La producción se ambientará en México.

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Tal como sucedió con “La Oficina México”, esta nueva producción de Prime Video busca impulsar el talento nacional al integrar un elenco conformado por actrices y actores mexicanos, aportando el inigualable sello mexicano sin descuidar el nivel de calidad que ha caracterizado a la franquicia, agrega Crónica Hoy.

La fecha de estreno todavía se desconoce, y las especulaciones en redes sociales señalan que podría tardar en ver la luz al menos un par de años más.

CNN destacó que “The Boys: México” fue anunciada en el 2023. En una entrevista con Entertainment Weekly el pasado abril, el showrunner de “The Boys”, Eric Kripke, dijo que el guion del episodio piloto de la nueva serie fue presentado a Prime Video y que la reacción fue positiva.


ESCRITO POR:

Ingrid Reyes

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

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