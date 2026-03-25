Procesiones en Ciudad de Guatemala 2026: calendario de transmisiones por Guatevisión en Semana Santa

Al sonar de las marchas fúnebres y en total devoción, cucuruchos y devotas cargadoras avanzan llevando los diversos cortejos procesionales rumbo a la Semana Santa 2026. Como parte de este tiempo litúrgico, Guatevisión anunció la transmisión de diversos cortejos procesionales, dedicados a quienes buscan vivir este tiempo de fe desde sus hogares.

Del sábado 28 de marzo al 3 de abril, la televisora llevará a sus espectadores el recorrido de diversos cortejos procesionales que se viven en la Ciudad de Guatemala durante la Semana Santa.

“Vive cada momento, tradición y devoción desde donde estés”, dice la invitación del medio televisivo, que llevará a los guatemaltecos procesiones como la de Jesús del Consuelo, de la parroquia Santísimo Nombre de Jesús, La Recolección.

También procesiones como la del Señor Sepultado Cristo del Amor, del templo de Santo Domingo, será transmitida en su paso por la Catedral Metropolitana, para que los devotos católicos que no puedan asistir vivan este momento de fe, devoción y cultura.

Las procesiones se transmitirán a través del canal de Guatevisión, sintonizado en el canal 12 de la televisión por cable en Tigo y Claro; asimismo, a través de su portal web www.guatevision.com, donde se transmitirán en vivo.

Como parte de la agenda, Guatevisión dio a conocer la lista de cortejos procesionales que transmitirá, así como sus horarios. Esta es la agenda:

Sábado anterior a Ramos (28 de marzo)

Cortejo: Salida de Jesús del Consuelo

Parroquia Santísimo Nombre de Jesús, La Recolección

Hora: 7.30 horas

Desde: iglesia La Recolección

Lunes Santo (30 de marzo)

Salida de Jesús Nazareno de las Tres Potencias

Templo Santa Cruz del Milagro (Parroquia Vieja)

Hora: 11.30 horas

Desde: parroquia, zona 6

Martes Santo (31 de marzo)

Entrada de Jesús Nazareno, procesión de la Reseña

Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes

Hora: 14.00 horas

Desde: La Merced

Jueves Santo (2 de abril)

Jesús Nazareno Cristo Rey

Templo Nuestra Señora de Candelaria

Paso por Catedral: Jesús de Candelaria

Hora: 17.30 horas

Desde: Catedral Metropolitana

Viernes Santo (3 de abril)