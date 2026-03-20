Semana Santa 2026 en ciudad de Guatemala: conozca los horarios y recorrido de Jesús Nazareno del templo de La Merced

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Semana Santa 2026 en ciudad de Guatemala: conozca los horarios y recorrido de Jesús Nazareno del templo de La Merced

La procesión de la imagen de Jesús Nazareno de La Merced es uno de los cortejos más concurridos e históricos del país.

William Oliva

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Imagen del Nazareno del templo de La Merced. (Foto Prensa Libre: Edwin Castro)

Imagen del Nazareno del templo de La Merced. (Foto Prensa Libre: Edwin Castro)

El Viernes Santo es uno de los días más solemnes de la Semana Santa, ya que conmemora la pasión y muerte del Señor Jesús.

Una de las procesiones más concurridas de este tiempo litúrgico es la del templo de Jesús Nazareno de La Merced (o Las Mercedes), ubicado en la zona 1 de la capital.

Esta es la misma imagen del Nazareno que sale en procesión el Martes Santo.

Su tallador fue Mateo de Zúñiga, a quien en 1654 se le encargó hacer la imagen en blanco, a un costo de 65 pesos, según el libro de la Cofradía de Jesús de La Merced.

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"La encarnación y colores se los puso don Joseph de La Serda", consigna el texto, que fecha el 27 de marzo de 1655 la colocación en su respectiva capilla.

De acuerdo con registros tradicionales, son varios los atributos que, a lo largo de la historia, se le han dado a esta imagen.

Una de ellas señala que, en realidad, fue tallada por un ayudante sordomudo de Zúñiga. Otra, en cambio, refiere que la imagen "suda" durante la procesión del Viernes Santo.

Otra historia relata que el expresidente guatemalteco Rafael Carrera le confirió el grado militar de coronel.

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En la actualidad, es una de las procesiones más icónicas del país.

Estos son los detalles del cortejo procesional:

Templo Nuestra Señora de La Merced

  • Fecha: Viernes Santo, 3 de abril
  • Imagen: Jesús Nazareno del templo de La Merced
  • Lugar: 11 avenida y 5a. calle, zona 1, ciudad de Guatemala

Puntos de referencia

  • 2 horas: Salida
  • 3.20 horas: Parque Colón
  • 5.40 horas: Parque Jocotenango
  • 7.35 horas: Parque El Sauce
  • 9.30 horas: Templo Santa Catalina
  • 10.25 horas: Templo Santa Teresa
  • 12 horas: Catedral Metropolitana
  • 14.30 horas: Entrada
Mapa del recorrido procesional del Nazareno del templo de La Merced (Diseño: Prensa Libre).

ESCRITO POR:

William Oliva

Periodista de Prensa Libre especializado en Actualidad Internacional y Periodismo Digital con 15 años de experiencia.

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