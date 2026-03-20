Semana Santa 2026 en ciudad de Guatemala: conozca los horarios y recorrido de Jesús Nazareno Cristo Rey, del templo de Candelaria

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Semana Santa 2026 en ciudad de Guatemala: conozca los horarios y recorrido de Jesús Nazareno Cristo Rey, del templo de Candelaria

La procesión de la imagen de Jesús Nazareno Cristo Rey es uno de los cortejos más icónicos del país y con recorridos más extensos.

William Oliva

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Imagen del Nazareno del templo de Candelaria. (Foto Prensa Libre: Eswin Castro)

Imagen del Nazareno del templo de Candelaria. (Foto Prensa Libre: Edwin Castro)

El Jueves Santo es uno de los días más solemnes de la Semana Santa, ya que antecede a la pasión y muerte del Señor Jesús.

Una de las procesiones más especiales de este tiempo litúrgico es la de Jesús Nazareno Cristo Rey, del templo de Nuestra Señora de Candelaria, ubicado en la zona 1 capitalina.

La imagen de Jesús Nazareno de Candelaria ostenta el título de "Cristo Rey" desde 1927, festividad establecida por el papa Pío XI en 1925 por medio de la encíclica Quas Primas.

El documento refiere que la festividad es la respuesta al crecimiento del secularismo y de los regímenes ateos que atacaban entonces a la Iglesia.

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Mario Ubico, historiador guatemalteco, relaciona esta imagen con la ermita de Nuestra Señora del Rosario de Indios, de Santiago de Guatemala.

Entre tanto, el cronista Domingo Juarros cita: "Jesús de Candelaria salió en procesión de penitencia el 9 de julio de 1733, último día del novenario de rogativa para que terminara la peste de viruela".

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Esta procesión es una de las más representativas de la Semana Santa por su valor histórico, por lo que miles de personas se dan cita.

A continuación, los detalles del recorrido de esta icónica imagen:

Templo Nuestra Señora de Candelaria

  • Fecha: Jueves Santo, 2 de abril
  • Imagen: Jesús Nazareno Cristo Rey
  • Lugar: 13 avenida y 1a. calle, zona 1, ciudad de Guatemala

Puntos de referencia

  • 6 horas: Salida
  • 7.40 horas: Cerrito del Carmen
  • 9.40 horas: Parque Isabel La Católica
  • 10.40 horas: Templo La Merced
  • 12.20 horas: Templo San Sebastián
  • 13.40 horas: Parque El Sauce
  • 15.10 horas: Santuario de Guadalupe
  • 16.40 horas: Conservatorio Nacional de Música
  • 18.20 horas: Catedral Metropolitana
  • 20.30 horas: Arco de Correos
  • 21.30 horas: Templo Santo Domingo
  • 23.30 horas: Edificio antiguo diario El Gráfico
  • 1.30 (del Viernes Santo): Entrada
Mapa del recorrido procesional del Nazareno Jesús Cristo Rey de Candelaria (Diseño: Prensa Libre)

ESCRITO POR:

William Oliva

Periodista de Prensa Libre especializado en Actualidad Internacional y Periodismo Digital con 15 años de experiencia.

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