Semana Santa 2026 en ciudad de Guatemala: conozca los horarios y recorrido de Jesús Nazareno Cristo Rey, del templo de Candelaria

El Jueves Santo es uno de los días más solemnes de la Semana Santa, ya que antecede a la pasión y muerte del Señor Jesús.

Una de las procesiones más especiales de este tiempo litúrgico es la de Jesús Nazareno Cristo Rey, del templo de Nuestra Señora de Candelaria, ubicado en la zona 1 capitalina.

La imagen de Jesús Nazareno de Candelaria ostenta el título de "Cristo Rey" desde 1927, festividad establecida por el papa Pío XI en 1925 por medio de la encíclica Quas Primas.

El documento refiere que la festividad es la respuesta al crecimiento del secularismo y de los regímenes ateos que atacaban entonces a la Iglesia.

Mario Ubico, historiador guatemalteco, relaciona esta imagen con la ermita de Nuestra Señora del Rosario de Indios, de Santiago de Guatemala.

Entre tanto, el cronista Domingo Juarros cita: "Jesús de Candelaria salió en procesión de penitencia el 9 de julio de 1733, último día del novenario de rogativa para que terminara la peste de viruela".

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Esta procesión es una de las más representativas de la Semana Santa por su valor histórico, por lo que miles de personas se dan cita.

A continuación, los detalles del recorrido de esta icónica imagen:

Templo Nuestra Señora de Candelaria

Fecha: Jueves Santo, 2 de abril

Imagen: Jesús Nazareno Cristo Rey

Lugar: 13 avenida y 1a. calle, zona 1, ciudad de Guatemala

Puntos de referencia

6 horas: Salida

7.40 horas: Cerrito del Carmen

9.40 horas: Parque Isabel La Católica

10.40 horas: Templo La Merced

12.20 horas: Templo San Sebastián

13.40 horas: Parque El Sauce

15.10 horas: Santuario de Guadalupe

16.40 horas: Conservatorio Nacional de Música

18.20 horas: Catedral Metropolitana

20.30 horas: Arco de Correos

21.30 horas: Templo Santo Domingo

23.30 horas: Edificio antiguo diario El Gráfico

1.30 (del Viernes Santo): Entrada