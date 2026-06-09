Qué artistas cantarán en los conciertos de cuenta regresiva rumbo al Mundial 2026

A horas de que arranque el Mundial 2026, la FIFA anunció que Andrea Bocelli formará parte de la alineación musical.

La noticia fue confirmada en las redes sociales del italiano, donde reveló que participará en las celebraciones previas al torneo en México. “Me honra anunciar que participaré en el Concierto de Cuenta Regresiva de la FIFA, en la Ciudad de México, el 10 de junio”, explicó el artista.

Agregó que le emociona pensar en cuántas personas, a través de continentes y culturas, se unirán en torno al mismo juego en los próximos días. “El fútbol tiene una forma única de unir corazones, generaciones y naciones”, afirmó.

Los Conciertos de Cuenta Regresiva (FIFA Countdown Concerts) serán tres espectáculos que conectarán las sedes de México, Estados Unidos y Canadá, y que serán transmitidos para todo el mundo.

La Ciudad de México contará con una alineación encabezada por Belinda, Elena Rose, Los Ángeles Azules y Bocelli. En Toronto estarán AHI, Wyclef Jean, Bryan Adams, Nora Fatehi, Sanjoy, The Beaches y Vegedream.

Los Ángeles recibirá a Ava Max, BIA, Davido y Major Lazer, proyecto musical liderado por Diplo. TikTok será la principal plataforma para seguir cada presentación y vivir la cuenta regresiva rumbo al Mundial del 2026 en tiempo real.

En México, el concierto comenzará a las 17 horas, la misma hora de Guatemala. Este acontecimiento fue preparado en colaboración con los premios Grammy y contará con la participación de artistas que aparecen en el Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, junto con otras figuras internacionales, talentos emergentes e invitados especiales.

Los aficionados de todo el mundo podrán seguir en vivo el Countdown Concert de la Ciudad de México por medio de las plataformas internacionales de transmisión y de los canales digitales de la FIFA, incluida una emisión mundial en directo en la cuenta de la Copa Mundial de la FIFA en TikTok, socio exclusivo de la entidad para transmisiones en redes sociales.

El concierto completo, junto con contenido inédito sobre su producción, estará disponible al día siguiente en VüMe Live, la plataforma de video bajo demanda de la FIFA.