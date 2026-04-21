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¿Qué asuetos y descansos faltan en Guatemala en 2026? Lo que sigue tras el 1 de mayo
Tras el asueto del 1 de mayo por el Día del Trabajo, el calendario laboral en Guatemala aún contempla varios feriados y descansos obligatorios que los trabajadores pueden aprovechar en los próximos meses del año.
Durante los fines de semana largo diferentes lugares son visitados por familias guatemaltecas. (Foto, Prensa Libre: Inguat).
Se acerca el viernes 1 de mayo, un asueto en Guatemala, por el Día Internacional del Trabajo, en la que familias guatemaltecas aprovechan para compartir en familia y amigos.
El Código de Trabajo estipula que se trata de un asueto remunerado. Durante esta fecha conmemorativa, se visibilizan los derechos de los trabajadores.
Celebrado cada 1 de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores tiene sus orígenes en el mundo industrializado. En esa época, las jornadas laborales se extendían hasta 18 horas diarias y el pago era desigual según el trabajador.
Durante esos años también se evidenciaba una marcada discriminación hacia mujeres, personas mayores y niños, quienes eran contratados con sueldos más bajos o para realizar trabajos pesados.
¿Qué otros asuetos y feriados se esperan en Guatemala?
Según el Código de Trabajo, todos los asuetos deben ser remunerados, incluso si el trabajador no labora ese día. Además, cada municipio del país cuenta con un feriado local, que varía según la localidad y suele celebrarse en honor a un santo patrono o fecha histórica.
- Martes 30 de junio: Día del Ejército
- Sábado 15 de agosto. Feriado local en la ciudad capital por el Día de la Asunción.
- Martes 15 de septiembre. Día de la Independencia.
- Martes 20 de octubre. Día de la Revolución.
- Domingo 1 de noviembre. Día de Todos los Santos.
- Jueves 24 de diciembre. Se descansa a partir de las 12 horas.
- Viernes 25 de diciembre. Asueto por Navidad. Estará junto a un fin de semana largo.
- Jueves 31 de diciembre (Año Nuevo). Se descansa a partir de mediodía. Estará junto a un fin de semana largo.
- Día de la festividad de la localidad. Esta fecha varía según su municipio de residencia. Comúnmente, este asueto se conoce como feriado por su naturaleza conmemorativa.