¿Qué asuetos y descansos faltan en Guatemala en 2026? Lo que sigue tras el 1 de mayo



Se acerca el viernes 1 de mayo, un asueto en Guatemala, por el Día Internacional del Trabajo, en la que familias guatemaltecas aprovechan para compartir en familia y amigos.

El Código de Trabajo estipula que se trata de un asueto remunerado. Durante esta fecha conmemorativa, se visibilizan los derechos de los trabajadores.

Celebrado cada 1 de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores tiene sus orígenes en el mundo industrializado. En esa época, las jornadas laborales se extendían hasta 18 horas diarias y el pago era desigual según el trabajador.

Durante esos años también se evidenciaba una marcada discriminación hacia mujeres, personas mayores y niños, quienes eran contratados con sueldos más bajos o para realizar trabajos pesados.

¿Qué otros asuetos y feriados se esperan en Guatemala?

Según el Código de Trabajo, todos los asuetos deben ser remunerados, incluso si el trabajador no labora ese día. Además, cada municipio del país cuenta con un feriado local, que varía según la localidad y suele celebrarse en honor a un santo patrono o fecha histórica.