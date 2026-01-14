¿Qué edad tiene Julio Iglesias?

Julio Iglesias ve su imagen golpeada en la vejez por las acusaciones de graves delitos sexuales formuladas por dos exempleadas. El cantante español, alejado desde hace años del foco público, residía en sus mansiones del Caribe hasta que esta semana una investigación de elDiario.es y Univisión reveló sórdidas denuncias de carácter sexual.



La justicia española investiga estas acusaciones, que ensombrecen la trayectoria de un artista muy estimado en su país y reconocido mundialmente. Iglesias vendió millones de discos y cantó al amor en numerosos idiomas: español, alemán, francés, italiano, tagalo, ruso, entre otros.



“Creé un estilo y aquí estoy 35 años después. De esa manera me convertí en el artista latino más importante del siglo”, afirmó en 2003. Cautivó a millones de fans con su voz inconfundible, su sonrisa permanente, su tez morena y su personalísima gestualidad.



Intérprete de éxitos como Gwendolyne, Soy un truhán, soy un señor, Hey y Me olvidé de vivir, su carrera eclosionó en la década de 1970 hasta convertirlo en el artista latino con más discos vendidos: 300 millones. Es considerado el cantante de música romántica más internacional después de Frank Sinatra.



Amante de la vida, el vino y la buena mesa, se inició en la música casi por casualidad, tras un accidente de tránsito y una grave enfermedad que truncaron su carrera deportiva. En ese proceso, comenzó a tocar la guitarra.

¿Dónde y cuándo nació Julio Iglesias?



Julio Iglesias nació en Madrid el 23 de septiembre de 1943, en el seno de una familia acomodada. Su padre era un reconocido ginecólogo —también célebre por su vida amorosa— y su madre, ama de casa. Actualmente tiene 82 años.



A los 20 años sufrió un accidente automovilístico y una grave enfermedad ósea que lo dejó semiparalítico durante más de un año y medio. Durante su recuperación, combinó la rehabilitación física con el estudio de la guitarra y la escritura. Esta etapa culminó con un viaje a Londres, donde entró en contacto con la bohemia y nuevas corrientes musicales, lo que marcó el inicio de su carrera artística.



Casado dos veces, Iglesias tuvo ocho hijos, entre ellos los también cantantes Enrique Iglesias y Julio Iglesias Jr., fruto de su matrimonio con Isabel Preysler.

En julio de 2019, tras años de litigio, un tribunal español determinó que era el padre biológico de un español de 43 años, cuya madre —una exbailarina portuguesa— aseguraba haber tenido una relación con el cantante.

Recorrido musical de Julio Iglesias

La página web oficial del artista registra los siguientes momentos como hitos clave de su carrera profesional:

1970

Rompió récords en España al ofrecer 41 conciertos en 41 ciudades, en tan solo 30 días.

1976

Actuó por primera vez en el emblemático Madison Square Garden, en Nueva York, donde estableció un récord de taquilla al agotar entradas en el menor tiempo registrado por un artista en ese recinto.

1977

Congregó a más de 100 mil personas en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, en una actuación considerada el mayor acontecimiento musical en la historia del país.

1982

Vendió 1.2 millones de copias del álbum De niña a mujer en Japón, en apenas seis meses.

En Brasil, el mismo álbum fue multiplatino, con más de 2 millones de copias vendidas en once meses.

1983

Ingresó al Libro Guinness de los Récords por ser el artista que más discos ha vendido en más idiomas.

1986

Cantó ante 45 mil personas en el Rodeo de Houston.

1988

Se convirtió en el primer artista internacional en protagonizar un especial televisivo en directo en la Televisión Nacional China, en Pekín, con una audiencia estimada de 400 millones de televidentes. Cantó a dúo To All the Girls I’ve Loved Before con la presentadora del programa.

1991

Ofreció un concierto ante 170 mil personas en el parque O’Higgins, en Santiago de Chile, considerado el mayor público reunido en Sudamérica para un evento musical.

1995

Fue homenajeado por el Ministerio de Cultura de China como el único artista extranjero que ha vendido más discos en ese país.

Su álbum La carretera lo convirtió en el primer artista español en obtener disco de platino por ventas en un solo día.

1999

Se consolidó como el artista extranjero más importante en la historia musical de Brasil, al reunir a más de 150 mil personas en el Parque do Ibirapuera, en São Paulo.

2009

Regresó a Las Vegas con dos conciertos en el Hilton, cuyas localidades se agotaron dos meses antes. Por excepción, se permitió la venta de entradas de pie, algo inédito en la ciudad para un artista.

2010

Julio Iglesias se consolidó como el artista latino que más álbumes ha vendido en la historia: 300 millones.

2011

El 22 de noviembre se lanzó en España el disco Julio Iglesias 1, que alcanzó el primer lugar en iTunes el mismo día de su salida. El álbum obtuvo disco de platino en Brasil y de diamante en Colombia.

2013

El Guinness World Records le otorgó el reconocimiento como el artista latino que más discos ha vendido en el mundo.

2016