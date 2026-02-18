¿Qué es la Cuaresma católica?

La Cuaresma es el tiempo litúrgico de preparación para la celebración de la Pascua de Resurrección y dura 40 días.

En 2026, comienza el 18 de febrero, Miércoles de Ceniza, y conduce hacia la Semana Santa, cuyos días centrales conmemoran la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús.

Según el portal EWTN, la Cuaresma es un tiempo de penitencia, por lo que es habitual ofrecer al Señor un sacrificio, tanto para pedir la gracia de la conversión personal como para fortalecer la voluntad y cooperar con esa gracia.

Para los católicos, se recomienda el examen de conciencia diario, la confesión frecuente y la participación más constante en la misa y la comunión. También se sugiere leer las Sagradas Escrituras, rezar la Coronilla de la Divina Misericordia y el Santo Rosario, idealmente a diario, meditando los textos y oraciones.

Es común realizar algún sacrificio material que exija renuncia: dejar de ver televisión o usar redes sociales, abstenerse de alimentos o postres favoritos, o bien evitar ciertas recreaciones que alejan del recogimiento espiritual.

El sacerdote y teólogo Ricardo Hucke, EP, explica que la Cuaresma es un tiempo de preparación. El número 40 tiene un valor simbólico que aparece en diversos pasajes bíblicos: los 40 días de Jesús en el desierto antes de iniciar su vida pública; los 40 días después del diluvio, cuando la tierra quedó purificada; y los 40 años en que el pueblo elegido vagó por el desierto, aprendiendo a confiar en Dios.