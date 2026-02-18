¿Cuándo empieza la Semana Santa 2026?

Fray Fernando Vela López O.P. dice en la página de los Dominicos que el Miércoles de Ceniza es el comienzo de 40 días o la Cuaresma, un camino de preparación para entrar al período de Semana Santa.

Los 40 días terminan o se cumplen el 6o. Domingo de Cuaresma llamado Domingo de Ramos. Al día siguiente se conmemora Lunes Santo, en este caso caerá el lunes 30 de marzo hasta llegar al triduo pascual, Jueves, Viernes y Sábado Santo, para concluir en la fiesta de Resurrección, el domingo 5 de abril de 2026.

Vela López explica que en las lecturas de Miércoles Santo, el profeta Joel nos introduce en la espiritualidad del tiempo de cuaresma: hacer un camino personal y comunitario hacia la Pascua. "Ello pide una purificación de nuestros corazones para hacer sitio en ellos al Resucitado, un impulso para una oración que sea diálogo amoroso con el Padre, una liberación de la obsesión por nuestro bienestar moderando la satisfacción de nuestros deseos y compartiendo nuestros bienes, muchos o pocos, con los necesitados", explica.

Camino de conversión, que está hecho de oración, ayuno y penitencia, típicos de la cuaresma. Aunque, no lo olvidemos, no son fines en sí mismos, como si todo en la vida cristiana dependiera de nosotros. Son medios para templar el espíritu y poder vivir con fe y alegría la Pascua del Señor, agrega el sacerdote.

"¿Cuáles son nuestros sentimientos y actitudes al adentrarnos en este tiempo de gracia que es la cuaresma? ¿Qué debemos convertir en nuestro interior para hacer sitio al Padre que nos reconcilia? ¿Qué debemos cambiar en nuestras prácticas religiosas para purificarlas de herencia farisea y hacerlas más genuinamente cristianas?", reflexiona Vela López.

El fray Juan Carlos Andújar Garcés, párroco de la iglesia San Nicolás de Tolentino agrega que la primera y segunda lectura nos dicen que Dios va a nuestro encuentro por su voluntad y el profeta Joel describe que es un Dios lento a la cólera y se conmueve ante la desgracia.

¿Cuáles son los días y nombres de la Semana Santa o Semana Mayor?

Marzo, 30 y 31: Lunes y Martes Santo

Abril, 1 de abril: Miércoles Santo o Miércoles del Espía

Abril, 2: Jueves Santo: Misa que recuerda la Cena del Señor

Abril, 3: Viernes Santo: Celebración de la Pasión del Señor

Abril, 4 y 5: Sábado Santo y Vigilia Pascual: Comienza la celebración del Domingo de Pascua de Resurrección del Señor

Abril, 5: Domingo de Resurrección de la Resurrección del Señor