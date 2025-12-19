Qué pasará con la fortuna de Rob Reiner tras su muerte y la de su esposa

El cineasta estadounidense Rob Reiner y su esposa, Michele Reiner, fallecieron a causa de “múltiples heridas por objetos cortantes”, concluyó el informe del médico forense del condado de Los Ángeles. Se investiga por ahora el por qué de este crimen y también se tiene en duda qué podría pasar con la fortuna multimillonaria de Reiner quien estuvo casi cinco décadas en el mundo cinematográfico.

La autopsia determinó que la causa del deceso de la pareja, que fue encontrada sin vida en su casa del acaudalado barrio de Brentwood, fue un homicidio, lo que sugiere que sus muertes fueron provocadas por una tercera persona, presuntamente uno de los hijos de la pareja.

La pareja falleció el pasado domingo 14 de diciembre, el mismo día en que se descubrieron los cuerpos, tras una llamada a las autoridades por parte de una de sus hijas.

El hijo mediano de la familia, Nick Reiner, de 32 años, fue arrestado horas después de conocerse la muerte de sus padres como el principal acusado del crimen.

Ha sido imputado de dos cargos de asesinato en primer grado, que podrían acarrearle una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte, informó la Fiscalía de Los Ángeles.

Por el momento se desconocen los motivos que pudieron llevarlo a cometer el supuesto crimen, aunque allegados aseguran que hubo una discusión familiar durante una fiesta navideña, la noche del sábado, en casa del comediante Conan O’Brien.

El director y actor Rob Reiner, de 78 años, conocido por su trabajo en filmes como When Harry Met Sally y The Wolf of Wall Street, fue encontrado muerto el domingo por la tarde en su domicilio de Los Ángeles, junto a su esposa, la productora y fotógrafa Michele Reiner, de 70 años.

La pareja fue encontrada por su hija, quien llegó a la casa después de que una masajista la llamara para avisarle que sus padres no abrían la puerta, según Los Angeles Times.

Nick Reiner se registró en un hotel de Santa Mónica el domingo, después de los asesinatos, según una fuente policial que habló bajo condición de anonimato, citada por un medio estadounidense.

¿Qué pasará con la fortuna de Rob Reiner?

Según estimaciones citadas por Daily Mail, el patrimonio de Rob Reiner sería aproximadamente de US$200 millones (alrededor de Q1,560 millones). Esta fortuna se construyó a partir de su trabajo como actor, director, guionista y productor, así como por litigios millonarios ganados y otros negocios.

Rob Reiner comenzó su carrera como actor en la década de 1970, cuando se hizo conocido por interpretar a Michael “Meathead” Stivic en la serie All in the Family, papel que le valió dos premios Emmy. Aunque las mayores ganancias se presentaron al convertirse en director, productor y empresario.

Su debut como director con This Is Spinal Tap (1984) alcanzó estatus de culto y se convirtió en una fuente sostenida de ingresos, detalla Infobae. En 2016, Reiner y otros creadores demandaron a Vivendi por prácticas fraudulentas en la liquidación de regalías, y aunque el reclamo ascendía a 400 millones de dólares (Q3,120 millones), el caso se resolvió con un acuerdo.

Entre sus películas más exitosas figuran When Harry Met Sally, Misery y A Few Good Men. Además, fundó Castle Rock Entertainment, responsable de series como Seinfeld. Su fortuna también creció con inversiones inmobiliarias. Compró propiedades en Beverly Hills, Malibu y Brentwood —esta última, valorada actualmente en más de 13 millones de dólares (alrededor de Q101 millones)—. A ello se suma una herencia recibida de su padre, Carl Reiner.

El reparto de la herencia enfrenta ahora un escenario legal complejo, ya que su hijo Nick Reiner, de 32 años, está acusado del asesinato de sus padres. Según la legislación de California, una persona condenada por matar intencionalmente a un familiar queda automáticamente excluida de la herencia.

Reiner tuvo tres hijos con su esposa Michele —Jake, Nick y Romy— y una hija adoptiva, Tracy. La redistribución del patrimonio dependerá del testamento o de un fideicomiso, aunque allegados aseguran que Rob y Michele planearon destinar una parte sustancial de su fortuna a causas benéficas.

Mientras se resuelve el caso, parte del patrimonio estaría siendo utilizado para financiar la defensa legal de Nick Reiner, a cargo del abogado Alan Jackson, uno de los penalistas más costosos de Estados Unidos, cuyas tarifas superarían los 2 mil dólares por hora (unos Q15,600).

Con información de EFE