Qué se sabe del posible regreso de Pedro Pascal para la nueva temporada de The Last of Us

The Last of Us, la serie basada en el popular videojuego lanzado en 2013, se ha convertido en una de las series más exitosas de la plataforma HBO Max.

Tras la finalización de su segunda temporada, han surgido más dudas por parte de los seguidores con respecto a varios cabos sueltos que ha dejado la serie.

Pero una de las incógnitas más recurrentes es sobre la supuesta reaparición de uno de los personajes más queridos de la serie, Joe Miller, interpretado por Pedro Pascal.

Spoilers de la serie

Luego de que el personaje de Joel falleciera en la serie por parte de Abby, interpretada por Kaitlyn Dever, los fans han preguntado si habrá posibilidad de volver a ver a este personaje.

Esto es debido a que en el episodio 6 de la serie, Joel volvió a aparecer por medio de flashbacks.

Recientemente los cocreadores de la serie, Craig Mazin y Neil Druckmann (también creador del videojuego original) dejaron la posibilidad de volver a ver a este personaje en la tercera temporada, por medio de flashback y así contar nuevas historias o retomar eventos del pasado.

Según el medio The Hollywood Reporter, Mazin dijo que habría posibilidad de volver a ver a Joel por medio de flashbacks, e indagar en aspectos como su relación con su hermano Tommy, quien es interpretado por Gabriel Luna.

'The Last of Us' Creators on That Finale Death, Ending and Season 3 Changes https://t.co/XY7bYvi7zL — The Hollywood Reporter (@THR) May 26, 2025

