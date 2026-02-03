¿Quién es Gabriela Berlingeri y cuál es su relación con Bad Bunny?

Gabriela Berlingeri es una modelo, diseñadora e influencer puertorriqueña a quien se le ha relacionado sentimentalmente con el cantante Bad Bunny.

Recientemente ha sido mencionada en los medios de comunicación. Univisión describió que el 2025 fue un año donde Bad Bunny y Gabriela Berlingeri habrían retomado su relación.

"La influencer Chamonic (la creadora de contenido Jacqueline Martínez) dio detalles de la presunta entrega del anillo", dijo el medio de comunicación.

Una historia anterior

En el 2022, Bad Bunny rompió el silencio y habló sobre la relación que mantiene con Berlingeri, joven con la que supuestamente mantiene un amorío desde hace varios meses.

Bad Bunny, por medio de una transmisión en su cuenta de Instagram, aclaró su situación sentimental y lanzó una fuerte crítica a todas las personas que hablan sobre su vida amorosa sin conocer la verdad.

“En verdad, mi vida privada está en privado. Ustedes no saben nada, en verdad, no saben nada. Gabriela y yo somos tan íntimos amigos, somos tan best Friends, somos ‘besties’. La gente dice: ‘Gabriela es tu novia, Gabriela es tu esposa’. Nadie sabe qué es Gabriela”, confesó el intérprete de Ojitos lindos.

Añadido a esto, Bad Bunny indicó que, debido a la relación que ambos mantienen, podrían salir con otras personas y comenzar un noviazgo.

¿La diva del "Conejo malo"?

De acuerdo con varios medios de comunicación, al parecer la pareja retomó su relación el año recién pasado. De hecho, abundan rumores de que estuvo presente en los Premios Grammy de el domingo pasado, donde el cantante puertorriqueño acaparó la atención.

"Gabriela ha estado en la famosa entrega de premios y ha estallado de alegría cada vez que Benito ha recibido un galardón: ha gritado, ha aplaudido, se ha emocionado... Incluso ha colgado en su Instagram una imagen que celebra el triunfo del reguetonero y ha publicado una instantánea en la que se le ve brindando en un after party con una pulsera del evento", consigna el medio español El Mundo.

Como recuerda el medio, Berlingeri es la única novia (al menos formalmente) que se le ha conocido al cantante, quien está en la cima por sus éxitos, los cuales fueron reproducidos 20 mil millones de veces en Spotify solo el año pasado.

De hecho, medios especializados en farándula aseguran que es ella en quien se ha inspirado para sus temas más famosos y quien lo catapultó a la fama mundial.