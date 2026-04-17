Escenario
Quiénes encarnarán a los personajes de “Street Fighter” en el cine
Más de 15 personajes integran el elenco de la película “Street Fighter”, que se estrenará en octubre del 2026. Conozca quién es quién.
Más de 15 actores darán vida a los personajes principales de la película "Street Fighter" que se estrenará en octubre del 2026. (Foto Prensa Libre: captura de pantalla de YouTube)
Street Fighter, la película inspirada en los clásicos videojuegos, revela cada vez más detalles de la producción que se estrenará el 15 de octubre del 2026. El primer tráiler presentado recientemente terminó de armar el rompecabezas de los personajes que participarán en el filme y de los actores que los interpretarán.
“Dirigida por Kitao Sakurai (Bad Trip) y escrita por Dalan Musson (Capitán América: Un mundo feliz), esta vibrante película de acción cuenta con un reparto estelar encabezado por Andrew Koji y Noah Centineo”, publicó el medio Radio Times.
Según la sinopsis, la película está ambientada en 1993. Los alejados Street Fighters Ryu y Ken Masters son lanzados de nuevo al combate cuando la misteriosa Chun-Li los recluta para el próximo Torneo Mundial de Guerreros: un brutal choque de puños, destino y furia.
“Pero detrás de esta batalla se esconde una conspiración mortal que los obliga a enfrentarse entre ellos y a los demonios de sus pasados. Y si no lo hacen… ¡fin de la partida!”, resalta.
Noah Centineo interpretará a Ken; Andrew Koji dará vida a Ryu; y Callina Liang será Chun-Li, la encargada de reclutar a los legendarios peleadores que se enfrentarán a puñetazos. Pero la lista de actores que darán vida a los personajes es extensa. A continuación, el reparto completo confirmado por medios internacionales:
- Andrew Koji como Ryu: artista marcial considerado el corazón de Street Fighter
- Noah Centineo como Ken Masters: amigo y rival de toda la vida de Ryu
- Callina Liang como Chun-Li: experta en artes marciales y oficial de Interpol
- Jason Momoa como Blanka: mutante de piel verde
- Joe "Roman Reigns" Anoa'i como Akuma: luchador temible y misterioso
- David Dastmalchian como M. Bison: villano icónico de Street Fighter
- Curtis "50 Cent" Jackson como Balrog: boxeador poderoso
- Cody Rhodes como Guile: militar duro y disciplinado
- Orville Peck como Vega: luchador enmascarado y extravagante
- Mel Jarnson como Cammy: luchadora feroz y ágil
- Eric André como Don Sauvage: incorporación nueva a Street Fighter
- Vidyut Jammwal como Dhalsim: maestro de yoga
- Olivier Richters como Zangief: luchador ruso imponente
- Hirooki Goto como E. Honda: luchador de sumo
- Rayna Vallandingham como Juli: luchadora hábil y ágil
- Andrew Schulz como Dan Hibiki: personaje cómico con pocas habilidades de combate
- Alexander Volkanovski como Joe: campeón de kickboxing
- Kyle Mooney como Marvin: nuevo personaje en la adaptación
Bajo la dirección de Kitao Sakurai y con una historia escrita por el guionista Dalan Musson, Street Fighter se estrenará en cines el 15 de octubre del 2026.