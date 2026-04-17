Quiénes encarnarán a los personajes de “Street Fighter” en el cine

Street Fighter, la película inspirada en los clásicos videojuegos, revela cada vez más detalles de la producción que se estrenará el 15 de octubre del 2026. El primer tráiler presentado recientemente terminó de armar el rompecabezas de los personajes que participarán en el filme y de los actores que los interpretarán.

“Dirigida por Kitao Sakurai (Bad Trip) y escrita por Dalan Musson (Capitán América: Un mundo feliz), esta vibrante película de acción cuenta con un reparto estelar encabezado por Andrew Koji y Noah Centineo”, publicó el medio Radio Times.

Según la sinopsis, la película está ambientada en 1993. Los alejados Street Fighters Ryu y Ken Masters son lanzados de nuevo al combate cuando la misteriosa Chun-Li los recluta para el próximo Torneo Mundial de Guerreros: un brutal choque de puños, destino y furia.

“Pero detrás de esta batalla se esconde una conspiración mortal que los obliga a enfrentarse entre ellos y a los demonios de sus pasados. Y si no lo hacen… ¡fin de la partida!”, resalta.

Noah Centineo interpretará a Ken; Andrew Koji dará vida a Ryu; y Callina Liang será Chun-Li, la encargada de reclutar a los legendarios peleadores que se enfrentarán a puñetazos. Pero la lista de actores que darán vida a los personajes es extensa. A continuación, el reparto completo confirmado por medios internacionales:

Andrew Koji como Ryu: artista marcial considerado el corazón de Street Fighter

Noah Centineo como Ken Masters: amigo y rival de toda la vida de Ryu

Callina Liang como Chun-Li: experta en artes marciales y oficial de Interpol

Jason Momoa como Blanka: mutante de piel verde

Joe "Roman Reigns" Anoa'i como Akuma: luchador temible y misterioso

David Dastmalchian como M. Bison: villano icónico de Street Fighter

Curtis "50 Cent" Jackson como Balrog: boxeador poderoso

Cody Rhodes como Guile: militar duro y disciplinado

Orville Peck como Vega: luchador enmascarado y extravagante

Mel Jarnson como Cammy: luchadora feroz y ágil

Eric André como Don Sauvage: incorporación nueva a Street Fighter

Vidyut Jammwal como Dhalsim: maestro de yoga

Olivier Richters como Zangief: luchador ruso imponente

Hirooki Goto como E. Honda: luchador de sumo

Rayna Vallandingham como Juli: luchadora hábil y ágil

Andrew Schulz como Dan Hibiki: personaje cómico con pocas habilidades de combate

Alexander Volkanovski como Joe: campeón de kickboxing

Kyle Mooney como Marvin: nuevo personaje en la adaptación

Bajo la dirección de Kitao Sakurai y con una historia escrita por el guionista Dalan Musson, Street Fighter se estrenará en cines el 15 de octubre del 2026.