Revelan la causa de muerte de Catherine O’Hara, actriz de “Home Alone” (“Mi pobre angelito”)

Se conoce la causa de muerte de Catherine O’Hara, actriz canadiense reconocida por generaciones gracias a su papel como la madre de Kevin en Home Alone, murió el 30 de enero a los 71 años.

La actriz Catherine O’Hara, fallecida el 30 de enero a los 71 años, murió a causa de una embolia pulmonar, con cáncer rectal como enfermedad de base, según un certificado de defunción de la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, obtenido por la revista People.

Su representante confirmó la muerte de la actriz de Home Alone o Mi pobre angelito a finales de enero, en su casa de Los Ángeles, y agregó que ocurrió “tras una breve enfermedad”, aunque hasta el momento no se han proporcionado más detalles.

O’Hara es recordada por haber interpretado a Kate McCallister, la madre de Kevin —personaje de Macaulay Culkin— en la comedia navideña Home Alone, en los años 90. Su carrera comenzó en televisión con la serie de comedia SCTV Network.

Su participación en esa serie le valió su primer Emmy. El segundo lo ganó en 2020 gracias a su papel en la serie Schitt’s Creek, donde dio vida a la excéntrica y dramática matriarca de la familia Rose, Moira Rose.

Nacida en Toronto en 1954, O’Hara era reconocida por su capacidad de improvisación para la comedia. Después de SCTV, la actriz protagonizó filmes como After Hours, de Martin Scorsese, y Beetlejuice, de Tim Burton.

En los últimos años, O’Hara también participó en algunas de las series más reconocidas del momento, como The Last of Us o, más recientemente, The Studio, serie de Apple TV en la que interpretó a Patty Leigh, una exjefa de estudio de cine que ayuda a Matt Remick (Seth Rogen) a dirigir uno de los estudios más importantes de Hollywood

