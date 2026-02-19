Ricardo García Santander habla sobre los 22 años de Viva la Mañana y las sorpresas del programa de aniversario

Con un programa especial que reunirá a presentadores del antiguo y nuevo elenco, Viva la Mañana celebrará su aniversario número 22, de 7.30 a 10 horas, comenta Ricardo García Santander.

Glenda Castro, productora ejecutiva del programa, explicó que han preparado una edición festiva llena de emociones, música, concursos y anécdotas para realzar este acontecimiento.

Por supuesto, no faltará el pastel de cumpleaños, una tradición que se comparte con directivos, presentadores, personal técnico, colaboradores, patrocinadores e invitados especiales que se unirán a la celebración.

“Tendremos invitados de programas anteriores, con quienes compartiremos experiencias, hablaremos de los retos que se han enfrentado desde el inicio del programa y de cómo fueron sus transformaciones. Será un intercambio de recuerdos, anécdotas, aprendizajes y consejos”, dijo.

Además, se ha preparado un homenaje para algunos presentadores y colaboradores que han estado desde los primeros años del programa.

“El viernes será un programa especial, sintonícenlo, emociónense con nosotros, vibren con nosotros como lo han hecho desde hace 22 años, y mándennos buenos deseos y energía, porque desde el canal lo único que queremos es transmitir eso: buena energía y alegría a quienes nos sintonizan”, expresó Ricardo García Santander, gerente de Producción de Guatevisión y creador de Viva la Mañana.

Luces, cámara y acción... Así comenzó el programa

García Santander llegó a Guatemala en 2003 para integrarse al equipo de Guatevisión, donde comenzó a diseñar una serie de programas para conformar la parrilla local.

“Yo venía de trabajar en Televisa, México, y pensé que un morning show podría marcar la diferencia. Era una alternativa que el canal no tenía, y no había muchas opciones en la televisión local. Así que me dediqué a crear mi primer proyecto: Viva la Mañana”, contó.

El programa inició como una telemagazine informativa, de 6 a 10 horas, con dos segmentos: Viva la Noticia, un noticiero fresco y ameno con información nacional e internacional; y, posteriormente, comenzaba Viva la Mañana.

“Los primeros programas fueron retadores y aleccionadores. A pesar de que venía con experiencia en televisión de Argentina y México, aquí aprendimos juntos, en equipo, a trabajar en escenografía, escaletas y guiones, en un programa con mucho contenido, ya que hacíamos 20 horas semanales en vivo”, recordó.

Con el paso de los años, Viva la Mañana cambió de set, incorporó nuevos segmentos y recibió a diferentes presentadores, invitados especiales y artistas guatemaltecos.

“Creo que Viva la Mañana logró que los guatemaltecos se despertaran con una opción divertida y con energía positiva. Siempre exaltamos las cosas buenas del país, sin dejar de ver su realidad, pero enfocándonos en lo positivo”, agregó.

Comentó que el programa ha tenido siempre como objetivo dignificar, revalorizar y resaltar lo positivo de Guatemala. “Ese ha sido el aporte de Viva la Mañana al país”.

Aunque en junio del 2025 García Santander dejó la conducción principal del programa, aseguró que sigue siendo uno de sus proyectos más apreciados, tras haber dedicado 21 años y medio al mismo.

“Siento emoción por celebrar 22 años. También siento la responsabilidad de que el programa siga evolucionando para durar otros 22 años más”, afirmó.

Además, reconoció el trabajo de los nuevos conductores, así como la fidelidad del público.

Ricardo García Santander fue el creador del programa Viva la Mañana. (Foto Prensa Libre: Cortesía Guatevisión)

“Quiero reconocer a Alberto, Alejandro, Pamela, Luis, Melissa y Víctor, porque entendieron la importancia del programa y han puesto cariño, compromiso y profesionalismo. Estoy muy satisfecho con ellos, que continúan con el legado iniciado hace 22 años”, agregó.

Más de ocho mil programas al aire

En estos 22 años se han emitido más de ocho mil programas, lo cual representa más de 20 mil horas al aire, compartiendo con la audiencia contenido de entretenimiento, cultura, educación e información.

Según Castro, entre presentadores, productoras, equipo técnico, maquillistas y expertos invitados, unas cien personas pasan por el set cada semana.

Con segmentos sobre consejos, moda, salud, cocina, estilo de vida, turismo, bienestar y actualidad, Viva la Mañana revolucionó la televisión guatemalteca con su formato de revista matutina.

En la última temporada, se ha buscado acercar el programa al público, invitándolo al set para compartir, cocinar, bailar, ejercitarse y participar en dinámicas junto a los presentadores.

“Desde que inició el nuevo elenco, intentamos acercarnos más a la gente, con actividades que nos permiten conectarnos con niños, jóvenes y adultos; porque gracias a ellos existimos”, concluyó.