Sabrina Carpenter obtiene orden de alejamiento de cinco años contra su presunto acosador

Sabrina Carpenter obtuvo una orden de alejamiento contra su presunto acosador después de que un juez ordenara al hombre mantenerse a una distancia mínima de unos 91 metros de la cantante durante los próximos cinco años, informó CBS News.

A principios de este mes, la intérprete de Espresso había obtenido una orden temporal contra William Applegate, quien fue acusado de visitar su residencia en Los Ángeles en varias ocasiones sin autorización antes de presentarse en la puerta principal de la vivienda el 23 de mayo.

En su denuncia, la cantante describió al hombre como un completo desconocido por quien no tiene ningún interés.

De acuerdo con el mismo medio, Applegate se representó a sí mismo durante una audiencia celebrada el miércoles y afirmó que él y Carpenter supuestamente formaban parte de un “programa militar gubernamental clasificado”. Además, alegó que debían estar juntos para “salvar al mundo”.

El juez de la Corte Superior David Wasserman determinó que existen pruebas contundentes de que Applegate era consciente de sus actos y de que su conducta habría provocado una grave angustia emocional a cualquier persona en una situación similar.

Además, le prohibió comunicarse con ella por cualquier medio y poseer armas de fuego.

La orden también protege a la hermana de la cantante, Sarah Carpenter, y a su pareja, George Smith, quienes viven con ella en su residencia de Hollywood Hills.