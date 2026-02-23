¿Se cancelará el concierto de Shakira en CDMX? Esto es lo que se sabe hasta ahora

¿Qué pasará con el concierto gratuito de Shakira en Ciudad de México después de la ola de violencia registrada por la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”?

La cantante colombiana Shakira actúa durante su gira mundial "Las mujeres ya no lloran" . (Foto Prensa Libre: AFP)

La jefa de Gobierno de la capital mexicana, Clara Brugada, anunció el viernes 20 que la cantante colombiana Shakira ofrecería un concierto gratuito en el Zócalo de Ciudad de México el 1 de marzo, en un evento organizado en conjunto con Grupo Modelo, con motivo del centenario de la cervecera mexicana.

La funcionaria informó que el acceso al espectáculo será libre, como en otros conciertos masivos realizados en el Zócalo. Además, se instalarán pantallas gigantes en lugares aledaños, como la Alameda Central y el Monumento a la Revolución.

La colombiana ofrecería el concierto gratuito tras cerrar su gira Las mujeres ya no lloran World Tour en México, con un último show en el estadio GNP el 27 de febrero. El periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante difundió, en una transmisión en vivo, la posibilidad de que el evento pueda cancelarse.

El domingo 22 de febrero se registraron bloqueos, vehículos en llamas e incremento de seguridad en diferentes partes de México, tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho".

Oseguera, capo del cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido por el Ejército. El narcotraficante desafió como pocos al Estado mexicano para consolidar su poder, con emboscadas a policías, un atentado contra el responsable de seguridad en la capital e incluso el derribo de un helicóptero militar.

"El concierto podría llegar a ser cancelado para resguardar la seguridad de miles de capitalinos y turistas del resto del país o del extranjero", expresó Infante.

Infobae México consultó a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, encabezada por Clara Brugada, para confirmar o desmentir esta información, sin obtener respuesta al momento de la publicación. La artista tampoco se ha pronunciado respecto del espectáculo.

En enero pasado, el medio especializado Billboard reportó que Shakira rompió el récord Guinness de la gira de música latina más exitosa, al recaudar 421.6 millones de dólares por su tour, con lo que desbancó al mexicano Luis Miguel.

Con información de EFE.

