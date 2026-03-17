Sean Penn recibe un Óscar simbólico hecho con metal de tren dañado en Ucrania

Durante la noche del pasado domingo 15 de marzo, el productor y director de cine estadounidense Sean Penn , de 65 años, ganó el premio Óscar al mejor actor de reparto por su interpretación del coronel Steven J. Lockjaw, un oficial militar corrupto que persigue a un grupo revolucionario francés en la película Una batalla tras otra.

Conforme a lo publicado por el periódico estadounidense The New York Times, Sean Penn se ausentó de la ceremonia de los premios Óscar y viajó a Europa para visitar Ucrania y reunirse con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dado que el actor también tiene un papel importante como activista político.

En Ucrania, el actor estadounidense y estrella de Hollywood Sean Penn recibió un Óscar simbólico, hecho con el metal de un vagón de tren ucraniano dañado en un bombardeo ruso, de manos del presidente de la empresa nacional ferroviaria de Ucrania.

La empresa estatal ucraniana Ukrzaliznytsia publicó un video en sus redes sociales con imágenes en las que se ve cómo Oleksandr Pertsovskí entrega a Penn una lámina metálica con la forma de las célebres estatuillas estadounidenses.

En lugar de asistir a la gala, Penn fue recibido el lunes por Zelenski, quien le agradeció su apoyo a la causa ucraniana “desde el primer día de la guerra a gran escala”.

En el video, el responsable de Ukrzaliznytsia bromea en tono amable con Penn y le dice: “estás echando de menos el Óscar”, antes de entregarle la réplica ucraniana hecha con metal de un vagón de tren dañado por un ataque ruso.

“Estos son tesoros”, afirma un Penn emocionado por el gesto.

En noviembre del 2022, Penn, autor de un documental sobre la resistencia de Ucrania frente a la agresión rusa, entregó a Zelenski el primer Óscar que consiguió en su carrera, por su papel en la película Mystic River.

Una fotografía facilitada por el Servicio de Prensa Presidencial de Ucrania muestra al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky (izquierda) reunido con el actor y cineasta estadounidense Sean Penn (derecha) en Kiev, Ucrania, el 16 de marzo de 2026, en medio de la invasión rusa. (Foto Prensa Libre: EFE)

Según explicó Zelenski tras ese encuentro, la estatuilla permanecerá en Kiev hasta el final de la guerra como “símbolo de fe en la victoria” ucraniana frente a Rusia.

En aquel encuentro, Zelenski entregó a Penn la Orden del Mérito de tercera clase y le agradeció “su sincero apoyo y su importante contribución a la proyección de Ucrania en el mundo”.