Sean Penn recibe un Óscar simbólico hecho con metal de tren dañado en Ucrania

Escenario

Sean Penn recibe un Óscar simbólico hecho con metal de tren dañado en Ucrania

El gesto hacia Sean Penn de entregar un Óscar simbólico busca destacar el valor del arte y la solidaridad como símbolos de esperanza.

EFE

y

|

Una imagen de Sean Penn quien recibió un ecibió un Óscar simbólico hecho con el metal de un vagón de tren ucraniano dañado en un bombardeo ruso. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL/AFP)

Una imagen de Sean Penn quien recibió un ecibió un Óscar simbólico hecho con el metal de un vagón de tren ucraniano dañado en un bombardeo ruso. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL/AFP)


Durante la noche del pasado domingo 15 de marzo, el productor y director de cine estadounidense Sean Penn, de 65 años, ganó el premio Óscar al mejor actor de reparto por su interpretación del coronel Steven J. Lockjaw, un oficial militar corrupto que persigue a un grupo revolucionario francés en la película Una batalla tras otra.

Conforme a lo publicado por el periódico estadounidense The New York Times, Sean Penn se ausentó de la ceremonia de los premios Óscar y viajó a Europa para visitar Ucrania y reunirse con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dado que el actor también tiene un papel importante como activista político.

En Ucrania, el actor estadounidense y estrella de Hollywood Sean Penn recibió un Óscar simbólico, hecho con el metal de un vagón de tren ucraniano dañado en un bombardeo ruso, de manos del presidente de la empresa nacional ferroviaria de Ucrania.

La empresa estatal ucraniana Ukrzaliznytsia publicó un video en sus redes sociales con imágenes en las que se ve cómo Oleksandr Pertsovskí entrega a Penn una lámina metálica con la forma de las célebres estatuillas estadounidenses.

LECTURAS RELACIONADAS

Así lucieron las celebridades en la alfombra roja de los premios Óscar 2026

Premios Óscar 2026: de qué trata Una batalla tras otra y dónde verla

chevron-right
AME4216. LOS ÁNGELES (ESTADOS UNIDOS), 15/03/2026.- El español Javier Bardem posa en la alfombra roja durante la 98º edición de los premios Óscar este domingo, en el Teatro Dolby de Los Ángeles (Estados Unidos). Bardem dijo que hay que hablar de las cosas que importan y se despacho contra el actual conflicto en Oriente Medio, al que calificó de una guerra ilegal. EFE/ Ómar Alonso

“No a la guerra”: el discurso de Javier Bardem que marcó los Óscar 2026

chevron-right

En lugar de asistir a la gala, Penn fue recibido el lunes por Zelenski, quien le agradeció su apoyo a la causa ucraniana “desde el primer día de la guerra a gran escala”.

En el video, el responsable de Ukrzaliznytsia bromea en tono amable con Penn y le dice: “estás echando de menos el Óscar”, antes de entregarle la réplica ucraniana hecha con metal de un vagón de tren dañado por un ataque ruso.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Укрзалізниця — Ukrzaliznytsia (@ukrainianrailways)

“Estos son tesoros”, afirma un Penn emocionado por el gesto.

En noviembre del 2022, Penn, autor de un documental sobre la resistencia de Ucrania frente a la agresión rusa, entregó a Zelenski el primer Óscar que consiguió en su carrera, por su papel en la película Mystic River.

Una fotografía facilitada por el Servicio de Prensa Presidencial de Ucrania muestra al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky (izquierda) reunido con el actor y cineasta estadounidense Sean Penn (derecha) en Kiev, Ucrania, el 16 de marzo de 2026, en medio de la invasión rusa. (Foto Prensa Libre: EFE)

Según explicó Zelenski tras ese encuentro, la estatuilla permanecerá en Kiev hasta el final de la guerra como “símbolo de fe en la victoria” ucraniana frente a Rusia.

En aquel encuentro, Zelenski entregó a Penn la Orden del Mérito de tercera clase y le agradeció “su sincero apoyo y su importante contribución a la proyección de Ucrania en el mundo”.

ESCRITO POR:

EFE

EFE

Lee más artículos de EFE

Ingrid Reyes

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

Lee más artículos de Ingrid Reyes

ARCHIVADO EN:

Premios Óscar Sean Penn Ucrania 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS