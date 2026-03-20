Semana Santa 2026 en Antigua Guatemala: procesión de Jesús Nazareno del templo Nuestra Señora de La Merced

Uno de los principales puntos de encuentro de la cultura, el arte y la tradición del país, Jesús Nazareno recorrerá las calles y avenidas de la ciudad colonial. Entre el color de las jacarandas, la belleza de las alfombras y los paisajes de Antigua Guatemala, devotos del templo Nuestra Señora de La Merced llevarán en hombros esta tradición.

El Nazareno era propiedad de los frailes mercedarios que administraban la ermita de San Jerónimo, en la ciudad de Santiago de Guatemala. En el 1816, la escultura fue trasladada, junto con otras imágenes de Pasión, a la parroquia de San Sebastián, que estaba vacía, pues su patrimonio había sido trasladado a la Nueva Guatemala de la Asunción.

En el 1874, el terremoto denominado “de las Pateras” destruyó el templo de San Sebastián, por lo que en el 1883 la venerada imagen fue trasladada al templo de La Merced; desde ese año, el Nazareno fue conocido como Jesús de La Merced.

La procesión del Viernes Santo, conocida como de la Penitencia, recuerda el caminar de Jesucristo en la vía dolorosa hacia el Calvario. Sale sin joyas, vestido con túnica roja; porta corona de espinas y una cruz rústica.

Este será el recorrido, horarios y puntos de referencia del cortejo procesional:

Jesús Nazareno

Fecha: Viernes Santo, 3 de abril del 2026

Lugar: templo Nuestra Señora de La Merced

Ubicación: 6a. avenida Norte y 1a. calle Poniente, Antigua Guatemala, Sacatepéquez

Puntos de referencia

02.50 horas: Salida

05.30 horas: Cementerio General San Lázaro

07.15 horas: Parque San Sebastián

07.45 horas: Calle Ancha

09 horas: templo La Merced

10.15 horas: Obras Sociales del Hermano Pedro

11.30 horas: Escuela de Cristo

12.45 horas: Catedral de San José

14 horas: Entrada

Mapa del recorrido procesión de Jesús Nazareno del templo Nuestra Señora de La Merced. (Diseño: Prensa Libre)