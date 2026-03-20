Escenario
Semana Santa 2026 en Antigua Guatemala: procesión de Jesús Nazareno del templo Nuestra Señora de La Merced
La Semana Santa marca el momento más importante de la vida de Jesús, al conmemorar su pasión, muerte y resurrección. Este es el recorrido procesional de Jesús Nazareno del templo Nuestra Señora de La Merced.
Imagen de procesión de Jesús Nazareno del templo Nuestra Señora de La Merced. (Foto Prensa Libre: Mario Cruz )
Uno de los principales puntos de encuentro de la cultura, el arte y la tradición del país, Jesús Nazareno recorrerá las calles y avenidas de la ciudad colonial. Entre el color de las jacarandas, la belleza de las alfombras y los paisajes de Antigua Guatemala, devotos del templo Nuestra Señora de La Merced llevarán en hombros esta tradición.
El Nazareno era propiedad de los frailes mercedarios que administraban la ermita de San Jerónimo, en la ciudad de Santiago de Guatemala. En el 1816, la escultura fue trasladada, junto con otras imágenes de Pasión, a la parroquia de San Sebastián, que estaba vacía, pues su patrimonio había sido trasladado a la Nueva Guatemala de la Asunción.
En el 1874, el terremoto denominado “de las Pateras” destruyó el templo de San Sebastián, por lo que en el 1883 la venerada imagen fue trasladada al templo de La Merced; desde ese año, el Nazareno fue conocido como Jesús de La Merced.
La procesión del Viernes Santo, conocida como de la Penitencia, recuerda el caminar de Jesucristo en la vía dolorosa hacia el Calvario. Sale sin joyas, vestido con túnica roja; porta corona de espinas y una cruz rústica.
Este será el recorrido, horarios y puntos de referencia del cortejo procesional:
Jesús Nazareno
- Fecha: Viernes Santo, 3 de abril del 2026
- Lugar: templo Nuestra Señora de La Merced
- Ubicación: 6a. avenida Norte y 1a. calle Poniente, Antigua Guatemala, Sacatepéquez
Puntos de referencia
- 02.50 horas: Salida
- 05.30 horas: Cementerio General San Lázaro
- 07.15 horas: Parque San Sebastián
- 07.45 horas: Calle Ancha
- 09 horas: templo La Merced
- 10.15 horas: Obras Sociales del Hermano Pedro
- 11.30 horas: Escuela de Cristo
- 12.45 horas: Catedral de San José
- 14 horas: Entrada
Mapa del recorrido procesión de Jesús Nazareno del templo Nuestra Señora de La Merced. (Diseño: Prensa Libre)