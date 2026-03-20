Escenario
Semana Santa 2026 en Antigua Guatemala: procesión del Santo Entierro del Señor Sepultado del Santuario San Felipe Apóstol
La Semana Santa marca el punto más importante de la vida de Jesús, al conmemorar su pasión, muerte y resurrección. Este es el recorrido procesional del Santo Entierro del Señor Sepultado del Santuario San Felipe Apóstol.
Imagen de Santo Entierro del Señor Sepultado del Santuario San Felipe Apóstol. (Foto Prensa Libre: Marcela )
La aldea San Felipe de Jesús, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, honrará el Viernes Santo con la procesión del Santo Entierro del Señor Sepultado, que recorrerá las calles para anunciar la muerte de Jesús, en un momento de solemnidad al recordar el sacrificio hecho por la humanidad.
En hombros de devotos antigüeños y de otras partes del país, llevarán el cortejo procesional del Santo Entierro del Señor Sepultado, que anunciará el sacrificio de Jesús. Por las calles empedradas, al son de las marchas fúnebres, el cortejo recorrerá lugares emblemáticos del municipio.
El Sepultado era originalmente un Cristo crucificado, que protagonizaba, en Viernes Santo, la crucifixión y el descendimiento del madero. Se evidencia su existencia y veneración en 1820, por medio del registro de misas pagadas anticipadamente por el sacerdote Domingo Galisteo, en sufragio de su alma.
La tradición oral señala que el Sepultado proviene de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla; también que resistió el incendio de su capilla.
El historiador Luis Luján Muñoz registró que, a principios del siglo XX, los cofrades indígenas colocaban en la cabeza del Sepultado un “tzute” (paño ceremonial), en sustitución del resplandor, porque lo consideraban un Ajq’ij, es decir, un guía con autoridad y sabiduría.
Este será el recorrido, horarios y puntos de referencia del cortejo procesional:
Santo Entierro del Señor Sepultado
- Fecha: Viernes Santo, 3 de abril
- Lugar: Santuario San Felipe Apóstol
- Ubicación: aldea San Felipe de Jesús, Antigua Guatemala, Sacatepéquez
Puntos de referencia
- 15 horas: salida
- 16.30 horas: Jocotenango
- 18.30 horas: templo San Sebastián
- 21 horas: San Luquitas
- 22.45 horas: parque Central de Antigua Guatemala
- 0.15 horas: templo San Francisco El Grande
- 3.45 horas: arco de Santa Catalina
- 5 horas: bendición en Calle Ancha
- 7.15 horas (Sábado Santo): entrada
Mapa del recorrido procesional de Santo Entierro del Señor Sepultado del Santuario San Felipe Apóstol. (Diseño: Prensa Libre)