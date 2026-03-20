Semana Santa 2026 en Antigua Guatemala: procesión del Santo Entierro del Señor Sepultado del Santuario San Felipe Apóstol

La aldea San Felipe de Jesús, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, honrará el Viernes Santo con la procesión del Santo Entierro del Señor Sepultado, que recorrerá las calles para anunciar la muerte de Jesús, en un momento de solemnidad al recordar el sacrificio hecho por la humanidad.

En hombros de devotos antigüeños y de otras partes del país, llevarán el cortejo procesional del Santo Entierro del Señor Sepultado, que anunciará el sacrificio de Jesús. Por las calles empedradas, al son de las marchas fúnebres, el cortejo recorrerá lugares emblemáticos del municipio.

El Sepultado era originalmente un Cristo crucificado, que protagonizaba, en Viernes Santo, la crucifixión y el descendimiento del madero. Se evidencia su existencia y veneración en 1820, por medio del registro de misas pagadas anticipadamente por el sacerdote Domingo Galisteo, en sufragio de su alma.

La tradición oral señala que el Sepultado proviene de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla; también que resistió el incendio de su capilla.

El historiador Luis Luján Muñoz registró que, a principios del siglo XX, los cofrades indígenas colocaban en la cabeza del Sepultado un “tzute” (paño ceremonial), en sustitución del resplandor, porque lo consideraban un Ajq’ij, es decir, un guía con autoridad y sabiduría.

Este será el recorrido, horarios y puntos de referencia del cortejo procesional:

Santo Entierro del Señor Sepultado

Fecha: Viernes Santo, 3 de abril

Lugar: Santuario San Felipe Apóstol

Ubicación: aldea San Felipe de Jesús, Antigua Guatemala, Sacatepéquez

Puntos de referencia

15 horas: salida

16.30 horas: Jocotenango

18.30 horas: templo San Sebastián

21 horas: San Luquitas

22.45 horas: parque Central de Antigua Guatemala

0.15 horas: templo San Francisco El Grande

3.45 horas: arco de Santa Catalina

5 horas: bendición en Calle Ancha

7.15 horas (Sábado Santo): entrada

Mapa del recorrido procesional de Santo Entierro del Señor Sepultado del Santuario San Felipe Apóstol. (Diseño: Prensa Libre)