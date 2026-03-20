Semana Santa 2026 en Antigua Guatemala: procesión del Señor Sepultado de la Parroquia Nuestra Señora de los Remedios, Escuela de Cristo

Por las calles empedradas de Antigua Guatemala, devotos de la Parroquia Nuestra Señora de los Remedios, Escuela de Cristo, llevarán en hombros al Señor Sepultado, rememorando la muerte de Jesucristo.

En un ambiente de total solemnidad, al recordar el sacrificio de Jesús en la cruz, devotos católicos y turistas se reúnen en la ciudad colonial para vivir parte del triduo pascual.

“El Santo Sepulcro”, imagen de madera tallada y policromada de cuerpo completo, es obra del siglo XVIII; su urna de cristal y las imágenes de la Virgen de Soledad y del apóstol San Juan pertenecían a Bernardo Arana, quien las había heredado de sus padres. Con el propósito de que el templo contara con imágenes de culto, los fieles le propusieron comprarle las esculturas a Arana.

Cuando el párroco fray José Toboada tuvo las obras en sus manos, decidió regalarlas y se negó a pagar. En 1817, Arana presentó su queja al arzobispo fray Ramón Casaus y Torres, demostró que las esculturas eran su propiedad legítima y pidió que se las devolvieran.

En 1821 obtuvo resolución favorable y le fueron devueltas las imágenes. En marzo de ese mismo año, los feligreses pagaron a Arana los 120 pesos del precio de las piezas.

Este será el recorrido, horarios y puntos de referencia del cortejo procesional:

Procesión del Señor Sepultado

Fecha: Viernes Santo, 3 de abril de 2026

Viernes Santo, 3 de abril de 2026 Imagen: Señor Sepultado

Señor Sepultado Lugar: Parroquia Nuestra Señora de los Remedios, Escuela de Cristo

Parroquia Nuestra Señora de los Remedios, Escuela de Cristo Ubicación: esquina de la calle de Belén y calle de los Pasos, Antigua Guatemala, Sacatepéquez

Puntos de referencia

15.30 horas: salida

19.15 horas: puente Matazanos

21 horas: catedral San José

23 horas: templo San Sebastián

05 horas (Sábado Santo): entrada

Mapa del recorrido procesional del Señor Sepultado de la Parroquia Nuestra Señora de los Remedios, Escuela de Cristo. (Diseño: Prensa Libre)