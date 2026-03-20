Escenario
Semana Santa 2026 en Antigua Guatemala: recorrido y horarios de Jesús de la Humildad
Durante la Semana Santa 2026 en Antigua Guatemala, Jesús Nazareno de la Humildad saldrá en procesión desde San Cristóbal el Bajo, en un cortejo que destaca por su recorrido.
Esta talla muestra rasgos indígenas, es de menor estatura que otras esculturas, es de piel morena y ojos rasgados, el rostro expresa mansedumbre, dulzura, sin agobio de dolor. Data del siglo XVII, elaborada en madera policromada, se desconoce el autor.
En los comienzos de este cortejo procesional los cucuruchos cargaban varias veces y los espectadores ayudaban a llevarlo en hombros. La sencillez, pero a la vez las necesidades abundaban por lo que los directivos decían: “Es Jesús de la Humildad”.
Distingue este cortejo un grupo de actores vestidos con atuendos de época que representa pasajes bíblicos de la Pasión de Jesús. El mueble procesional recrea los arcos del Palacio de Los Capitanes Generales de Antigua Guatemala, diseño de Guillermo Lira, elaborado por el artesano Francisco Arias.
Jesús Nazareno de La Humildad
Fecha: Jueves Santo, 2 de abril
Lugar: Ermita San Cristóbal El Bajo
Ubicación: Antigua Guatemala, Sacapetéquez
PUNTOS DE REFERENCIA
7 horas: Salida
10.30 horas: Templo Escuela de Cristo
11.15horas: Obras Sociales Hermano Pedro
13.30 horas: Cementerio San Lázaro
164.45 horas: Templo San Sebastián
18.15 horas: Parque Central Antigua Guatemala
21.30 horas: Entrada