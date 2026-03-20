Semana Santa 2026 en Antigua Guatemala: recorrido y horarios de Jesús de la Humildad

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Semana Santa 2026 en Antigua Guatemala: recorrido y horarios de Jesús de la Humildad

Durante la Semana Santa 2026 en Antigua Guatemala, Jesús Nazareno de la Humildad saldrá en procesión desde San Cristóbal el Bajo, en un cortejo que destaca por su recorrido.

Ingrid Reyes

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Esta talla muestra rasgos indígenas, es de menor estatura que otras esculturas, es de piel morena y ojos rasgados, el rostro expresa mansedumbre, dulzura, sin agobio de dolor.  Data del siglo XVII, elaborada en madera policromada, se desconoce el autor. 

En los comienzos de este cortejo procesional los cucuruchos cargaban varias veces y los espectadores ayudaban a llevarlo en hombros. La sencillez, pero a la vez las necesidades abundaban por lo que los directivos decían: “Es Jesús de la Humildad”. 

Distingue este cortejo un grupo de actores vestidos con atuendos de época que representa pasajes bíblicos de la Pasión de Jesús.  El mueble procesional recrea los arcos del Palacio de Los Capitanes Generales de Antigua Guatemala, diseño de Guillermo Lira, elaborado por el artesano Francisco Arias. 

Jesús Nazareno de La Humildad 

Fecha: Jueves Santo, 2 de abril

Lugar: Ermita San Cristóbal El Bajo

Ubicación: Antigua Guatemala, Sacapetéquez

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PUNTOS DE REFERENCIA 

7 horas: Salida 

10.30 horas: Templo Escuela de Cristo 

11.15horas: Obras Sociales Hermano Pedro 

13.30 horas: Cementerio San Lázaro 

164.45 horas: Templo San Sebastián 

18.15 horas: Parque Central Antigua Guatemala 

21.30 horas: Entrada 

ESCRITO POR:

Ingrid Reyes

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

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