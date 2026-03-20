Semana Santa 2026 en Antigua Guatemala: recorrido y horarios de Jesús de la Humildad

Esta talla muestra rasgos indígenas, es de menor estatura que otras esculturas, es de piel morena y ojos rasgados, el rostro expresa mansedumbre, dulzura, sin agobio de dolor. Data del siglo XVII, elaborada en madera policromada, se desconoce el autor.

En los comienzos de este cortejo procesional los cucuruchos cargaban varias veces y los espectadores ayudaban a llevarlo en hombros. La sencillez, pero a la vez las necesidades abundaban por lo que los directivos decían: “Es Jesús de la Humildad”.

Distingue este cortejo un grupo de actores vestidos con atuendos de época que representa pasajes bíblicos de la Pasión de Jesús. El mueble procesional recrea los arcos del Palacio de Los Capitanes Generales de Antigua Guatemala, diseño de Guillermo Lira, elaborado por el artesano Francisco Arias.

Jesús Nazareno de La Humildad

Fecha: Jueves Santo, 2 de abril

Lugar: Ermita San Cristóbal El Bajo

Ubicación: Antigua Guatemala, Sacapetéquez

PUNTOS DE REFERENCIA

7 horas: Salida

10.30 horas: Templo Escuela de Cristo

11.15horas: Obras Sociales Hermano Pedro

13.30 horas: Cementerio San Lázaro

164.45 horas: Templo San Sebastián

18.15 horas: Parque Central Antigua Guatemala

21.30 horas: Entrada