Semana Santa 2026 en la capital: cuándo sale el Niño de la Demanda y cuál es su historia

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Semana Santa 2026 en la capital: cuándo sale el Niño de la Demanda y cuál es su historia

Durante la Semana Santa en la capital, el Niño de la Demanda recorre las calles como parte de una de las tradiciones más arraigadas, acompañado de expresiones de fe.

Ingrid Reyes

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Jesús Niño de la Demanda en su recorrido anual. (Foto Prensa Libre: Edwin Castro)

Jesús Niño de la Demanda en su recorrido anual. (Foto Prensa Libre: Edwin Castro)

Jesús Niño de la Demanda también pertenece al templo de la Merced. Esta imagen es llevada en hombros por niños el sábado anterior al Domingo de Ramos, también conocido como Sábado del Consuelo.

Su porte es similar al de un Jesús Nazareno adulto, con corona de espinas y cruz al hombro.

La existencia de imágenes de Jesús Niño cargando la cruz o crucificado es casi exclusiva de nuestro país. Esta obra escultórica del siglo XVIII es de autor desconocido, mide 39 centímetros de altura y  de estilo ultrabarroco. Posee cruces de consagración en sus manos y pies. Sale en procesión desde 1955. 

Los pequeños nazarenos representan las ideas apócrifas sobre un sueño de la Virgen María, que le anunciaba el padecimiento de su hijo Jesús en la figura de un niño. Esta iconografía en el arte español se denominó “Niño pasionario”, como se observa en una obra del pintor barroco Domingo Martínez (Sevilla, 1688-1749).

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Templo Nuestra Señora de las Mercedes

  • Fecha: Sábado anterior a Domingo de Ramos, 28 de marzo
  • Imagen: Jesús Niño de la Demanda
  • Lugar: 11 avenida y 5a. calle, zona 1, Ciudad de Guatemala

Puntos de referencia

7.30 horas Salida 

12.30 horas Entrada 

ESCRITO POR:

Ingrid Reyes

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

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