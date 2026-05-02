Shakira en Copacabana: canales y plataformas para ver el concierto del sábado 2 de mayo

El concierto gratuito que la cantante colombiana Shakira ofrecerá el próximo sábado 2 de mayo en la playa de Copacabana está entre los más esperados del 2026.

Las autoridades de Río de Janeiro y los organizadores del evento calculan que al menos dos millones de personas asistirán al concierto gratuito que la colombiana.



La previsión fue divulgada en una rueda de prensa concedida por los organizadores del evento, que en 2024 reunió a 1,6 millones de personas para el concierto de Madonna y en 2025 a 2,1 millones para la presentación de Lady Gaga, según sus cálculos.

Tendrá como invitados a los hermanos Caetano Veloso y María Bethânia, dos de las voces más representativas de la música popular brasileña.

La sorpresa quedó al descubierto durante el ensayo que la artista hizo la noche del viernes frente a miles de aficionados que se aglomeraron en los alrededores del escenario para ver un adelanto del espectáculo de la diva del pop.

Con Caetano interpretarán “O Leãozinho”, uno de los temas más célebres del cantautor brasileño, y con María Bethânia cantarán “O que é, o que é”, de Gonzaguinha, una canción que exalta la vida y uno de los clásicos más emblemáticos del repertorio brasileño.

Caetano, guitarrista y cantautor de 83 años, y María Bethânia, cantante, guitarrista y compositora de 79 años, al parecer no serán los únicos invitados de la colombiana, ya que la posible aparición de Anitta cobra cada vez más fuerza.

Ambas artistas lanzaron recientemente la canción “Choka Choka”. Anitta ha confirmado que fue invitada a subir al escenario con la colombiana, y un video en el que ensaya la canción circula en redes sociales.

Ivete Sangalo también se perfila como otra de las posibles invitadas de Shakira en Río, después de que la brasileña reavivó las especulaciones al compartir en redes sociales un video para dar la bienvenida a la artista colombiana.

¿Dónde ver el concierto gratuito?

El concierto de Shakira comenzará a las 21.45 horas (hora local de Río de Janeiro) este sábado 2 de mayo del 2026, en el marco del proyecto “Todo Mundo no Rio”.

En Guatemala, el concierto podrá verse a partir de las 18.45 horas del sábado 2 de mayo.

Desde la tarde habrá presentaciones previas. En televisión, en Brasil, a través de TV Globo y Multishow; en streaming, por la plataforma Globoplay.

Se espera que Multishow en YouTube transmita contenidos.

El espectáculo en Copacabana será gratuito. Al igual que ocurrió con los megaconciertos de Madonna (2024) y Lady Gaga (2025) en este mismo escenario, no se venderán boletos ni habrá áreas reservadas con costo para el público general.

Se trata de un evento abierto producido por la iniciativa “Todo Mundo no Rio” y apoyado por la Alcaldía de Río de Janeiro.

Con información de EFE