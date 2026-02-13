Shakira en El Salvador: La artista colombiana consolida un fenómeno regional tras su tercer concierto de su residencia en Centroamérica

Con la realización exitosa de su tercer concierto en El Salvador, Shakira confirma que su residencia centroamericana de cinco fechas se ha convertido en el acontecimiento musical más importante en la historia del país y uno de los fenómenos culturales más relevantes de Centroamérica en el 2026.

Tras las presentaciones del pasado 7, 8 y 12 de febrero, el acumulado supera los 87 mil asistentes, con un promedio aproximado de 29 mil personas por noche.

Las dos fechas restantes —14 y 15 de febrero— permanecen completamente agotadas, y proyecta una asistencia final superior a 145 mil espectadores.

Impacto regional tras tres noches

De acuerdo con la información oficial del staff de Shakria, el tercer espectáculo consolida un movimiento turístico sin precedentes:

Flujo constante de visitantes provenientes de Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.

Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Alta movilidad en pasos fronterizos terrestres.

Incremento visible en llegadas al Aeropuerto Internacional durante la semana de conciertos.

Ocupación hotelera elevada y extendida durante varios días consecutivos.

Shakira confirma que su residencia en El Salvador se ha convertido en el acontecimiento musical más importante en la historia del país. (Foto Prensa Libre: Cortesía Shakira | @CHRISCORNEJO)

El fenómeno ha generado una dinámica de turismo musical regional, con asistentes que viajan específicamente para presenciar una o más fechas de esta residencia en Centroamérica.

Efecto económico en desarrollo

Según el equipo de la artista colombiana, a mitad de la residencia centroamericana, ya se observan efectos directos en los siguientes sectores:

Sector hotelero

Restaurantes y entretenimiento

Transporte privado y plataformas digitales

Comercio local

Especialistas del sector turístico señalan que este tipo de eventos posicionan estratégicamente al país dentro del circuito latinoamericano de grandes producciones.

Dimensión histórica

Con tres conciertos realizados y dos por celebrarse, la residencia centroamericana de Shakira ya representa:

La mayor serie de conciertos consecutivos de una artista global en El Salvador.

El mayor volumen de asistencia acumulada en un evento musical en el país.

Un precedente para futuras giras internacionales en Centroamérica.

De acuerdo con el equipo de Shakira, el cierre de las dos fechas finales podría confirmar la residencia como uno de los eventos musicales más significativos del año en la región.