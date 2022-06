Shakira: los gestos de Henry Cavill y Chris Evans que han causado furor en redes sociales

Horas después de que esta información saliera a la luz, Shakira ha sido relacionada por sus fans con varias celebridades de Hollywood, entre los que destacan los actores Chris Evans y Henry Cavill.

Evans, actor conocido por su papel de Capitán América en las películas de Marvel, fue el centro de los rumores tras seguir a Shakira en Instagram luego de que se filtrara la información de una posible ruptura amorosa con Gerard Piqué.

Añadido a esto, las especulaciones en torno a ambos artistas crecieron cuando Shakira, a raíz del acto de Chris Evans, le devolvió el gesto y también lo siguió en esta red social.

Por otra parte, Henry Cavill se volvió tendencia en redes sociales y fue el centro de más rumores sobre su interés por Shakira después de que volviera a salir a la luz un video de 2015 en el que el actor británico voltea a ver a la cantante durante una alfombra roja.

En la premier de la película The Man from U.N.C.L.E, Henry Cavill estaba dando una entrevista cuando de pronto pasó Shakira detrás de él, situación que hizo que el artista que dio vida al personaje de Superman volteara a ver en reiteradas ocasiones a la cantante de Waka Waka,

Asimismo, otra acción que hizo que Shakira y Henry Cavill dieran de qué hablar fue que, a tan solo días de su supuesta separación con Piqué, la intérprete colombiana comenzó a seguir en Instagram al actor.

🚨 | @ChrisEvans has started following @shakira on Instagram!👀 pic.twitter.com/wjeGeVx8BR

— Shakira News (@NewsForShakira) June 2, 2022