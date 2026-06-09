¿Sin dinero para su defensa? Por qué Nick Reiner, señalado de la muerte de sus padres, reclamó el pago de un fideicomiso

Según medios estadounidenses, Nick Reiner, señalado por el asesinato de sus padres, Rob y Michele Reiner, habría reclamado los fondos de un fideicomiso que estos le habían asignado para pagar su defensa.

De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por el medio TMZ, el hombre, de 32 años, presentó una solicitud ante un tribunal de Los Ángeles para obtener el dinero del fideicomiso, el cual, según afirma, podía retirar cuando cumplió 30 años.

TMZ señala que Reiner contrató al reconocido abogado Alan Jackson para liderar su defensa; sin embargo, cuando el administrador del fideicomiso se negó a entregar los honorarios al acusado, el abogado abandonó el caso.

Jackson es conocido por representar a personas como el productor de cine Harvey Weinstein y el actor Kevin Spacey.

El medio indica que Rob y Michele Reiner crearon el fideicomiso en 1992 para Nick y sus dos hermanos, Jake y Romy.

En la solicitud, Nick asegura que no cuenta con otra fuente de ingresos para financiar su defensa ni para cubrir su manutención mientras continúa en prisión.

Nick Reiner Claims He's Being Blocked From Inheritance Left Behind By Parents https://t.co/gzv2uKY62z — TMZ (@TMZ) June 9, 2026

Actualmente, Reiner enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado. Además, podría enfrentar la pena de muerte o cadena perpetua, ya que las autoridades indicaron que el caso presenta "circunstancias especiales".

En abril pasado, Reiner se declaró culpable. Ahora, la audiencia preliminar está prevista para septiembre.

Los cuerpos de Rob y Michele fueron hallados el pasado 14 de diciembre en su vivienda, con varias heridas de arma blanca. Nick fue detenido un día después.

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