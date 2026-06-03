Steven Spielberg regresa a la ciencia ficción con Disclosure Day y las primeras críticas sorprenden

Expertos comentan que la nueva película dirigida por Steven Spielberg, Disclosure Day (El día de la revelación), marca un logro personal para él, al dirigir al menos una película de ciencia ficción en cada década de su carrera: Firelight (1964), Encuentros cercanos del tercer tipo (1977), E. T., el extraterrestre (1982), Parque jurásico (1993), El mundo perdido: Jurassic Park (1997), Inteligencia artificial (2001), Minority Report: Sentencia previa (2002), La guerra de los mundos (2005) y Ready Player One: Comienza el juego (2018).

La revista GQ señala que las primeras reacciones a la cinta ya comenzaron a surgir y, al parecer, son favorables; algunos críticos incluso la han considerado una obra maestra.

Según Variety, las críticas sobre la nueva película de Steven Spielberg coinciden en que es su mejor producción de los últimos 20 años.

"Además, todos destacan la actuación de Emily Blunt e incluso se dice que la banda sonora de John Williams es la mejor que ha compuesto en años", señala la publicación.

En el tráiler, el propio Spielberg afirma sentirse seguro de que existe vida en otros planetas. También reflexiona sobre el impacto que tendría en la sociedad la confirmación de vida extraterrestre.