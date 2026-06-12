Tom Cruise, David Beckham y otras estrellas que asistieron al partido entre EE. UU. y Paraguay

Al partido entre Estados Unidos y Paraguay, que se disputó en el Estadio de Los Ángeles en el Mundial 2026, en la ciudad de Inglewood, asistieron figuras del espectáculo que apoyaban a sus respectivos países.

Se vio en la tribuna al actor Tom Cruise, acompañado por el exfutbolista David Beckham y su esposa, Victoria Beckham.

En el espectáculo también participaron la cantante estadounidense Katy Perry y la brasileña Anitta. El evento también contó con el ritmo de hiphop de los raperos Future y Lisa.

En otras escenas también aparecieron Bill Gates, Brad Pitt y la pareja de Perry, el exprimer ministro de Canadá Justin Trudeau.

Cielos ! todo Hollywood está en el estadio de Los Ángeles, Inglewood dónde Estados Unidos golea a Paraguay



El turno es para Tom Cruise que está en el palco con David Beckham pic.twitter.com/M31wnRyTux — Luis Aníbal Rincón Arguello. ® 🇨🇴 (@Rincon001A) June 13, 2026

La lista incluye a Paris Hilton, Sofía Vergara y Leonardo DiCaprio y George Lucas quienes llegaron a apoyar a los equipos.

Perry apareció sobre el escenario minutos antes de arrancar el encuentro entre EE. UU. y Paraguay, junto a un niño de nacionalidad noruega llamado Luka, con quien cantó el tema “WONDER”.

La estrella del pop llevaba puesto un voluminoso vestido plateado y su actuación, ya con el estadio medio lleno, generó gran expectación entre los asistentes.

Finalmente, todos los artistas se reunieron en el escenario principal junto a una réplica gigante de la Copa del Mundo, con lo que cerraron la primera parte del espectáculo por todo lo alto.

¡Nadie se quiso perder el Estados Unidos 🆚 Paraguay! 😏🇺🇸



Desde George Lucas pasando por Bill Gates hasta Katy Perry junto a Justin Trudeau 💫👌 pic.twitter.com/Aw95Y4IgUT — AS USA Latino (@US_diarioas) June 13, 2026

Con información de EFE