Tom Cruise, David Beckham y otras estrellas que asistieron al partido entre EE. UU. y Paraguay

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Tom Cruise, David Beckham y otras estrellas que asistieron al partido entre EE. UU. y Paraguay

La inauguración del Mundial no solo reunió a las selecciones de Estados Unidos y Paraguay. También atrajo a reconocidas figuras internacionales como Tom Cruise, David Beckham, entre otros que fueron captados.

Ingrid Reyes

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El actor estadounidense Tom Cruise y el deportista David Beckham asistieron al partido inaugural de Estados Unidos y Paraguay en el Mundial 2026. Previo a eso asistieron a una ceremonia en la que se reconoció al deportista en el Paseo de la Fama. (Foto Prensa Libre: EFE)

El actor estadounidense Tom Cruise y el deportista David Beckham asistieron al partido inaugural de Estados Unidos y Paraguay en el Mundial 2026. Previo a eso asistieron a una ceremonia en la que se reconoció al deportista en el Paseo de la Fama. (Foto Prensa Libre: EFE)

Al partido entre Estados Unidos y Paraguay, que se disputó en el Estadio de Los Ángeles en el Mundial 2026, en la ciudad de Inglewood, asistieron figuras del espectáculo que apoyaban a sus respectivos países.

Se vio en la tribuna al actor Tom Cruise, acompañado por el exfutbolista David Beckham y su esposa, Victoria Beckham.

En el espectáculo también participaron la cantante estadounidense Katy Perry y la brasileña Anitta. El evento también contó con el ritmo de hiphop de los raperos Future y Lisa.

En otras escenas también aparecieron Bill Gates, Brad Pitt y la pareja de Perry, el exprimer ministro de Canadá Justin Trudeau.

La lista incluye a Paris Hilton, Sofía Vergara y Leonardo DiCaprio y George Lucas quienes llegaron a apoyar a los equipos.

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Perry apareció sobre el escenario minutos antes de arrancar el encuentro entre EE. UU. y Paraguay, junto a un niño de nacionalidad noruega llamado Luka, con quien cantó el tema “WONDER”.

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LOS ANGELES (United States), 12/06/2026.- Thai singer Lisa (C) performs during the pre-match show ahead of the FIFA World Cup 2026 group stage match USA against Paraguay, in Los Angeles, California, USA, 12 June 2026. EFE/EPA/CHRISTOPHER TORRES

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La estrella del pop llevaba puesto un voluminoso vestido plateado y su actuación, ya con el estadio medio lleno, generó gran expectación entre los asistentes.

Finalmente, todos los artistas se reunieron en el escenario principal junto a una réplica gigante de la Copa del Mundo, con lo que cerraron la primera parte del espectáculo por todo lo alto.

Con información de EFE

ESCRITO POR:

Ingrid Reyes

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

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