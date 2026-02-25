Tom Hanks, descendiente de Abraham Lincoln, lo interpretará en nueva película

Tom Hanks interpretará al expresidente estadounidense Abraham Lincoln en la adaptación cinematográfica del libro Lincoln in the Bardo. Abraham Lincoln, el decimo sexto presidente de los Estados Unidos de América que abolió la esclavitud en 1833.



La película estará basada en la novela homónima de George Saunders y, además de actuar, el protagonista de Forrest Gump será productor de la cinta junto con su sello Playtone, según informó este lunes el medio especializado Variety.

Esta es la primera vez que Hanks, quien en la vida real es descendiente de Lincoln, interpretará al decimosexto presidente de EE. UU.

Saunders adaptará su novela del 2017 junto con el director Duke Johnson (Anomalisa), quien dirigirá y producirá el proyecto.

Lincoln in the Bardo, cuya producción está a cargo de Starburns Industries y se llevará a cabo en Londres, se centra en la relación de Lincoln con su hijo de 11 años, recientemente fallecido.

La película combinará animación stop motion con acción real para explorar "temas de amor, empatía y capacidad humana ante un dolor inimaginable" a través de un conjunto de personajes "vivos y muertos, históricos e inventados", de acuerdo con la revista especializada.

Milenio publicó que en alguna ocasión, Hanks, hablando sobre su árbol genealógico, relató que desde niño es consciente de su historia familiar. "La conexión es directa con la madre de Abraham, Nancy Lincoln, cuyo apellido de soltera, tal como recoge un artículo de The New York Times sobre el actor, era nada menos que Hanks. Sin embargo, se cree que la madre del presidente era ilegítima, por lo que es un poco difícil rastrear la relación directa, ya que se inventaron historias para que no se supiera que el presindente tenía un linaje dudoso", dice el artículo.



Con información de EFE.