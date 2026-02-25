Tom Hanks, descendiente de Abraham Lincoln, lo interpretará en nueva película

Escenario

Tom Hanks, descendiente de Abraham Lincoln, lo interpretará en nueva película

Tom Hanks tiene entre sus antepasados a Abraham Lincoln y lo interpretará en una nueva propuesta cinematográfica.

|

time-clock

Tom Hanks interpretará al expresidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, de quien es descendiente el actor. (Foto Prensa Libre: AFP)

Tom Hanks interpretará al expresidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, de quien es descendiente el actor. (Foto Prensa Libre: AFP)

Tom Hanks interpretará al expresidente estadounidense Abraham Lincoln en la adaptación cinematográfica del libro Lincoln in the Bardo. Abraham Lincoln, el decimo sexto presidente de los Estados Unidos de América que abolió la esclavitud en 1833. 

La película estará basada en la novela homónima de George Saunders y, además de actuar, el protagonista de Forrest Gump será productor de la cinta junto con su sello Playtone, según informó este lunes el medio especializado Variety.

Esta es la primera vez que Hanks, quien en la vida real es descendiente de Lincoln, interpretará al decimosexto presidente de EE. UU.

Saunders adaptará su novela del 2017 junto con el director Duke Johnson (Anomalisa), quien dirigirá y producirá el proyecto.

Lincoln in the Bardo, cuya producción está a cargo de Starburns Industries y se llevará a cabo en Londres, se centra en la relación de Lincoln con su hijo de 11 años, recientemente fallecido.

LECTURAS RELACIONADAS

Imagen cedida por Walt Disney Studios que muestra un fragmento de la película 'Toy Story 5'. Un Woody calvo y el aguerrido Buzz Lightyear se reencontrarán para enfrentar a Lilypad, una tableta inteligente que amenaza con dominar la vida de los niños, según muestra el nuevo tráiler de 'Toy Story 5' revelado este jueves. (Foto Prensa Libre: EFE)

Cuándo se estrenará Toy Story 5 en Guatemala

chevron-right
Eric Dane, quien luchaba contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), también conocida como enfermedad de Lou Gehrig, falleció a los 53 años el 19 de febrero de 2026. (Foto Prensa Libre: AFP)

¿Qué destino tendrá el personaje de Cal Jacobs en Euphoria tras la muerte de Eric Dane?

chevron-right

La película combinará animación stop motion con acción real para explorar "temas de amor, empatía y capacidad humana ante un dolor inimaginable" a través de un conjunto de personajes "vivos y muertos, históricos e inventados", de acuerdo con la revista especializada.

Milenio publicó que en alguna ocasión, Hanks, hablando sobre su árbol genealógico, relató que desde niño es consciente de su historia familiar. "La conexión es directa con la madre de Abraham, Nancy Lincoln, cuyo apellido de soltera, tal como recoge un artículo de The New York Times sobre el actor, era nada menos que Hanks. Sin embargo, se cree que la madre del presidente era ilegítima, por lo que es un poco difícil rastrear la relación directa, ya que se inventaron historias para que no se supiera que el presindente tenía un linaje dudoso", dice el artículo.


La dirección estará a cargo de Duke Johnson. Hanks participará como productor a través de su compañía Playtone, junto a su socio Gary Goetzman. 

La filmación se llevará a cabo en Londres y la historia se centrará en uno de los episodios más personales en la vida de Abraham Lincoln: la muerte de su hijo de 11 años, refiere un artículo de Infobae. Todavía no se tiene fecha de estreno.

Con información de EFE.

ESCRITO POR:

Ingrid Reyes

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

Lee más artículos de Ingrid Reyes

ARCHIVADO EN:

Cine Tendencias entretenimiento Tom Hanks 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS