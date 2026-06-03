Tras las críticas por su físico en The Batman, Robert Pattinson refuerza su entrenamiento para la secuela

Robert Pattinson volverá a interpretar a Bruce Wayne en The Batman: Part 2; sin embargo, recuerda que algunos espectadores criticaron que, en la primera entrega, no reflejaba el nivel de entrenamiento que suele asociarse con Batman.

Durante una entrevista con la revista GQ, el actor británico abordó las críticas que recibió por su transformación física para The Batman, estrenada en el 2022.

“Todo el mundo decía: ‘No entrenaste nada’. Yo entrené todos los malditos días. Incluso después de eso, sigo pareciendo que no he hecho ejercicio. Hacía ejercicio dos veces al día, como a las tres de la mañana”, recordó con humor.

Como parte de su preparación para la secuela, The Batman: Part 2, el artista contó que instaló un gimnasio en su casa para reforzar su rutina de entrenamiento y poder interpretar al famoso superhéroe del universo cinematográfico de DC.

Bajo la dirección de Matt Reeves y con la participación de artistas como Robert Pattinson, Sebastian Stan y Scarlett Johansson en el elenco, The Batman: Part 2 se estrenará en octubre del 2027.

Sin embargo, Pattinson aseguró que aún no ha recibido detalles sobre el calendario de filmación; solo le anunciaron que el rodaje incluirá un extenso período de grabaciones nocturnas.

“Escuché al especialista el otro día. Dijo: ‘Once semanas de noches’. Y yo pensé: ‘¿Perdón?’. Nadie me ha enviado un calendario todavía”, comentó.

Actualmente, el actor también trabaja en otras producciones, como La Odisea, la nueva película dirigida por Christopher Nolan, donde comparte escenas con Anne Hathaway y Tom Holland. La película se estrenará en julio del 2026.