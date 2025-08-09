Robert Pattinson regresa como Batman: qué se sabe de la fecha de rodaje de la esperada secuela

Escenario

Robert Pattinson regresa como Batman: qué se sabe de la fecha de rodaje de la esperada secuela

El actor británico dará vida nuevamente a Batman. Se espera que el personaje tenga una visión más renovada en esta nueva entrega.

|

British actor Robert Pattinson arrives for Dior Homme's Menswear Ready-to-wear Spring-Summer 2026 collection fashion show as part of the Paris Fashion Week in Paris, on June 27, 2025. (Photo by Bertrand GUAY / AFP)

El actor británico Robert Pattinson seguirá su papel de convertirse en el famoso hombre murciélago que lucha por la justicia. (Foto Prensa Libre: AFP)

Para los fanáticos de Batman hay buenas noticias: Robert Pattinson volverá a encarnar al Caballero de la Noche en la esperada secuela de The Batman. El actor británico interpretó por primera vez al superhéroe en la aclamada película de el 2022, dirigida por Matt Reeves, y ahora se prepara para regresar con el mismo equipo creativo.

La revista People confirmó que la segunda entrega, actualmente titulada The Batman: Part II, ya tiene calendario definido. Según Warner Bros. Discovery, el rodaje comenzará en el segundo semestre de el 2026 y el estreno mundial está previsto para octubre de el 2027.

El anuncio llega más de tres años después del estreno de la primera película, que conquistó la taquilla y recibió elogios por su enfoque más oscuro y detectivesco del personaje. La secuela fue confirmada por primera vez durante la CinemaCon de abril de el 2022, con Pattinson y Reeves asegurando su regreso.

No obstante, el camino hasta la gran pantalla ha estado marcado por retrasos. En enero de el 2023, James Gunn y Peter Safran, copresidentes de DC Studios, anunciaron que la película llegaría el 3 de octubre de el 2025, pero en diciembre de el 2024 se postergó oficialmente hasta el 2027.

LECTURAS RELACIONADAS

LONDON (United Kingdom), 02/07/2025.- US actor and cast member David Corenswet attends a 'Superman' fan event at Leicester Square in London, Britain, 02 July 2025. The movie will be released in the UK on 11 July 2025. (Cine, Reino Unido, Londres) EFE/EPA/ANDY RAIN

Más allá del cómic: Superman y su retrato como inmigrante en la pantalla grande

MADRID, 04/08/2025.-El esperado regreso de 'Wednesday' en una segunda temporada que promete aún mayor espectáculo es la cita cultural imprescindible de esta semana, en la que también saldrán los nuevos álbumes de Jonas Brothes y The Black Keys y se estrenará la secuela de la comedia 'Freaky Friday'. Es la segunda serie más vista de la historia de Netflix, solo superada por 'Squid Game' y ahora la segunda temporada de 'Wednesday' llega con el objetivo de arrebatar el récord a la producción surcoreana. De nuevo con Jenna Ortega (c) como protagonista, en una aventura de la familia Addams que la lleva de vuelta a Nevermore.-EFE/ Netflix © 2025***SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)***

“Merlina”: cuándo será el estreno de la segunda parte de la temporada 2

En una carta a los accionistas, Gunn explicó que el retraso forma parte de la reorganización del Universo DC y recordó que no es inusual esperar cinco años o más entre secuelas, citando ejemplos como Alien, Terminator, Top Gun y Guardianes de la galaxia.

El nuevo plan de DC Studios también incluye otros proyectos de gran envergadura, como Supergirl: Woman of Tomorrow, una nueva película de Wonder Woman, la segunda temporada de Peacemaker y la serie Lanterns. La reciente película de Superman, estrenada en julio, ya demostró que las apuestas de esta nueva era pueden ser un éxito en taquilla.

ESCRITO POR:

Ingrid Reyes

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

Lee más artículos de Ingrid Reyes

ARCHIVADO EN:

Batman Warner Bros 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Facebook Prensa Libre
Instagram Prensa Libre
X Prensa Libre
Tiktok Prensa Libre
Linkedin Prensa Libre
Youtube Prensa Libre
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Prensa Libre