Robert Pattinson regresa como Batman: qué se sabe de la fecha de rodaje de la esperada secuela

Para los fanáticos de Batman hay buenas noticias: Robert Pattinson volverá a encarnar al Caballero de la Noche en la esperada secuela de The Batman. El actor británico interpretó por primera vez al superhéroe en la aclamada película de el 2022, dirigida por Matt Reeves, y ahora se prepara para regresar con el mismo equipo creativo.

La revista People confirmó que la segunda entrega, actualmente titulada The Batman: Part II, ya tiene calendario definido. Según Warner Bros. Discovery, el rodaje comenzará en el segundo semestre de el 2026 y el estreno mundial está previsto para octubre de el 2027.

El anuncio llega más de tres años después del estreno de la primera película, que conquistó la taquilla y recibió elogios por su enfoque más oscuro y detectivesco del personaje. La secuela fue confirmada por primera vez durante la CinemaCon de abril de el 2022, con Pattinson y Reeves asegurando su regreso.

No obstante, el camino hasta la gran pantalla ha estado marcado por retrasos. En enero de el 2023, James Gunn y Peter Safran, copresidentes de DC Studios, anunciaron que la película llegaría el 3 de octubre de el 2025, pero en diciembre de el 2024 se postergó oficialmente hasta el 2027.

En una carta a los accionistas, Gunn explicó que el retraso forma parte de la reorganización del Universo DC y recordó que no es inusual esperar cinco años o más entre secuelas, citando ejemplos como Alien, Terminator, Top Gun y Guardianes de la galaxia.

El nuevo plan de DC Studios también incluye otros proyectos de gran envergadura, como Supergirl: Woman of Tomorrow, una nueva película de Wonder Woman, la segunda temporada de Peacemaker y la serie Lanterns. La reciente película de Superman, estrenada en julio, ya demostró que las apuestas de esta nueva era pueden ser un éxito en taquilla.