Videos: varios turistas recorren Antigua Guatemala en la décima edición del Festival de las Flores

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Videos: varios turistas recorren Antigua Guatemala en la décima edición del Festival de las Flores

Varios turistas visitaron este fin de semana Antigua Guatemala para la décima edición del Festival de las Flores.

Emy Sánchez y Pavel Arellano

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FESTIVAL DE LAS FLORES ANTIGUA GUATEMALA 2025

Cientos de guatemaltecos visitaron Antigua Guatemala para disfrutar el festival de las Flores. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

Este 14 y 15 de noviembre, la Antigua Guatemala se llenó de color durante la décima edición del Festival de las Flores, actividad que captó la atención de varios turistas nacionales y extranjeros.

Bajo el concepto de «La Eterna Primavera en Guatemala», este festival, originado en 2017, resalta por sus exposiciones y obras en las que la belleza floral es el principal atractivo.

Durante todo el fin de semana, las calles de la ciudad colonial se tiñeron de varios colores y fueron escenario de numerosas actividades que fomentan la convivencia comunitaria.

Este domingo se observó una gran afluencia de personas que pasearon por las calles y avenidas de Antigua Guatemala mientras observaban varias de las obras florales que estaban en los alrededores.

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El Aeropuerto Internacional La Aurora recibe pasajeros procedentes de distintos países. Estados Unidos, Panamá y México figuran entre los principales orígenes de quienes ingresaron por vía aérea entre enero y septiembre del 2026. (Foto, Prensa Libre: ShutterStock)

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Una de las obras que más llamó la atención fue un caballo gigante elaborado con flores.

«Esperaba otra cosa»

Varias fueron las reacciones de los turistas que visitaron Antigua Guatemala durante el festival.

Mientras algunos elogiaban varias obras y adornos, otros expresaban sentirse decepcionados debido a la falta de instalaciones florales en las calles y plazas municipales.

«Esperaba más, porque había visto videos de otros años y maravillaba todo solo con verlo, pero ahora ha decepcionado un poco», dijo una de las turistas provenientes de El Salvador.

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El pasado 10 de noviembre, el Comité Organizador del festival informó mediante un comunicado que no se iban a llevar a cabo instalaciones florales en calles y plazas debido a las dificultades para acordar las condiciones de uso de los espacios públicos.

El comunicado detalla que, desde hace cinco años, el Comité Organizador lidera una Mesa de Logística y Movilidad, integrada por instituciones públicas, cuerpos de socorro y organizaciones de la ciudad. Después de cuatro reuniones con representantes de la Municipalidad de Antigua Guatemala, no se lograron acordar a tiempo las condiciones para utilizar los espacios previstos.

«He venido por muchos años, siempre me he quedado fascinada, pero hoy da tristeza. Ahora solo se ven personas caminando y sin esas obras tan maravillosas que se veían en otros años», dijo otra turista de Guatemala.

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