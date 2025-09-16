Verificamos: ¿Eminem y Kid Rock crearon una organización benéfica para Charlie Kirk?

A pesar de ser amigos desde hace años, Eminem y Kid Rock tienen diferencias políticas irreconciliables, el último en mención es fiel seguidor de Donald Trump y el movimiento MAGA (Make America Great Again, que significa "Haz a Estados Unidos grande otra vez"), como ha demostrado en sus redes sociales.

Sin embargo, hace un par de días, un rumor en internet afirmaba que los músicos habían ignorado su desacuerdo y habían unido fuerzas para crear una organización benéfica en nombre de Charlie Kirk, activista, podcaster de derecha y uno de los aliados más famosos de Donald Trump. El 10 de septiembre, recibió un disparo mortal durante un evento en la Universidad de Utah.

El 12 de septiembre, dos días después del asesinato de Kirk, la página de Facebook RAP Devotees compartió una publicación que confirmaba que los raperos habían dejado atrás sus diferencias políticas para crear una organización benéfica que financiaría debates en universidades de todo Estados Unidos.

Según Yahoo, dicha página de Facebook tiene un 80% de reseñas negativas, con comentarios recurrentes que detallan que la página difunde información falsa para clickbait, además de que las afirmaciones suelen carecer de fuentes. De acuerdo con la información recopilada por Yahoo, es irrazonable que dos celebridades con años de oposición política colaboren repentinamente a favor de un activista de derecha.

Por otro lado, el mismo medio confirmó que la línea del tiempo del hecho no es coherente, ya que el anuncio de la organización benéfica se hizo el viernes último. Para que la noticia fuera cierta, Eminem y Kid Rock habrían tenido que reconciliar sus diferencias políticas y crear dicha organización benéfica en menos de 48 horas.

Además, ni los músicos ni medios de comunicación especializados en entretenimiento han confirmado la información.

En las últimas horas han surgido otros rumores y noticias falsas relacionadas con Charlie Kirk y su familia.

En un sitio de internet se publicó que James Hetfield, vocalista de la agrupación Metallica, había declarado que se haría cargo económicamente de los hijos de Kirk. La información ha sido catalogada como falsa por parte de internautas. Ni Metallica o Hetfield han dado declaraciones oficiales sobre la noticia divulgada.