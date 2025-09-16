Verificamos: ¿James Hetfield dijo que mantendría a los hijos de Charlie Kirk?

James Hetfield, vocalista y fundador de la agrupación Metallica, es una de las figuras más prominentes del rock de las últimas décadas.

Recientemente, en redes sociales, comenzó a circular un rumor sobre el músico con relación a Charlie Kirk, podcaster de derecha y uno de los aliados más destacados del presidente Donald Trump. El 10 de septiembre, Kirk recibió un disparo en el cuello y fue asesinado durante un evento con estudiantes de la Universidad de Utah. El suceso conmocionó al público estadounidense, y varias personas en redes sociales expresaron su preocupación por sus dos hijos, una niña de 3 años y un niño de 1.

A partir de este hecho, surgieron rumores sobre celebridades que se harían cargo financieramente de los niños. Uno de los más difundidos fue el de James Hetfield.

Todo comenzó tras una publicación viral en Facebook, realizada por una página de fans de Metallica, Pulse of Music. En la publicación, realizada el 12 de septiembre, la página afirmaba que Hetfield, en un concierto en Nashville, había dejado de tocar y había pedido un minuto de silencio por Charlie Kirk. Luego, supuestamente comenzó a cantar "God Bless America" ​​como tributo.

Ese mismo día, en otra publicación, la página de fans afirmó que James Hetfield declaró que cubriría todos los gastos de manutención y educación de los hijos de Kirk.

Según PRIMETIMER, la página de fans Pulse of Music es conocida por difundir noticias falsas con imágenes generadas por IA. Varias cuentas de fans en otras redes sociales han desmentido los rumores. Esas personas animan a otros fanáticos a esperar una declaración oficial de los artistas.

Ni James Hetfield ni los principales medios de comunicación del mundo del entretenimiento han confirmado los rumores.

Publicaciones en redes sociales sobre el tema