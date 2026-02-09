Verificamos por usted: ¿Bad Bunny quemó una bandera de EE. UU. durante su show en el Superbowl?

En medio de la tendencia mundial en que se ha convertido el espectáculo de Bad Bunny en el medio tiempo del Superbowl LX, ha surgido información falsa respecto de lo que hizo el cantante puertorriqueño durante su presentación.

La más reciente sostiene que el cantante urbano supuestamente incendió una bandera de EE. UU. en plena actuación.

Una imagen que se viralizó rápidamente en redes sociales muestra cómo Bad Bunny supuestamente quema una pequeña bandera estadounidense ante la mirada de varios espectadores.

En la imagen también aparece Bad Bunny con un supuesto vestido rosa, azul y blanco, aparentemente como alusión a algunos colores de la bandera estadounidense.

Esto provocó numerosas reacciones en redes sociales. Sin embargo, medios internacionales afirmaron que la imagen es falsa, ya que habría sido generada con inteligencia artificial.

Medios de EE. UU. señalan que la imagen pudo originarse en una página de Facebook llamada Qbanguy, que crea contenido satírico, según consta en su biografía.

La foto se difundió rápidamente en redes como X y Reddit, y muchos usuarios creyeron que era auténtica.

La realidad es que, durante su show en el medio tiempo del Superbowl, Bad Bunny vestía un traje completamente blanco y en ningún momento sostuvo una bandera estadounidense.

De hecho, la única ocasión en la que se vieron banderas, incluida la de Estados Unidos, fue al final de la presentación, cuando aparecieron varias de países latinoamericanos, mientras Bad Bunny recitaba en voz alta los nombres de esas naciones.

