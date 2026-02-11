Verificamos por usted: ¿Tobey Maguire salió con una mujer 30 años menor que él en el Superbowl?

Durante la presentación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl, las cámaras también enfocaron a otras celebridades presentes durante el espectáculo.

Uno de los que más sobresalió fue Tobey Maguire, ya que el actor estadounidense, reconocido popularmente por interpretar a Spiderman en las películas de Sam Raimi, habría sido visto con una mujer más joven que él.

Medios como Daily Mail afirman que Maguire, de 50 años, fue visto con la creadora de contenido Mishka Silva, de 20 años.

Ese medio recalcó que la diferencia de edad es evidente, ya que entre ambos hay 30 años de diferencia.

Daily Mail señala que Maguire estuvo casado con la diseñadora Jennifer Meyer, pero se separaron en el 2016.

También agregó que intentaron ponerse en contacto con el representante de Maguire para obtener comentarios, pero no hubo respuesta.

Internet erupts over reports that 50-year-old Spider-Man's Tobey Maguire is dating 20-year-old model Mishka Silva



People has issue with two adults dating with 30 year gap…



While ones who were mentioned in files still freely hang out at Super Bowl pic.twitter.com/imo3je4wAM — RT (@RT_com) February 11, 2026

En redes sociales, rápidamente se viralizaron varias imágenes en las que se ve a ambas celebridades juntas en uno de los palcos del Levi’s Stadium, en Santa Clara, California.

Además, la creadora de contenido también compartió en sus redes sociales imágenes suyas viendo el partido del Super Bowl, en el mismo lugar mostrado en fotografías tomadas por otras personas que estuvieron cerca de ellos.

Incluso, según usuarios en redes sociales, la vestimenta que utilizó Silva coincide con la que aparece en sus publicaciones.

