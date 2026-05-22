Vinculan a Cazzu con uno de sus bailarines: los rumores sobre Ignacio Colombara y la respuesta del artista

Julieta Emilia Cazzuchelli vuelve a captar la atención de los medios internacionales luego de que se le relacionara con uno de los bailarines con los que viaja en su Latinaje Tour. Se trata del bailarín argentino Ignacio Colombara, quien se habría pronunciado ante los rumores.

Con una frase, Cazzu despertó las sospechas del público y de los medios de espectáculos sobre un posible romance. Estas sospechas tomaron fuerza luego de que fueran captados juntos fuera de los escenarios.

Fue en su concierto en Santiago de Querétaro donde iniciaron los rumores, ya que durante su presentación la artista tomó un tiempo para interactuar con el público, pero al observar alrededor del escenario hizo el comentario: “Él es mío”, en referencia a Colombara.

Ante este comentario, el público lo interpretó como una indirecta sobre su nueva situación sentimental, así como una señal de que había dejado atrás su relación con Nodal. Este pequeño gesto llevó a sus seguidores y a la prensa rosa a estar atentos a la interacción entre ambos.

Luego de esto, los rumores crecieron cuando la cadena de televisión Univisión captó a Ignacio Colombara en el mismo vehículo que Cazzu y su hija. En las imágenes, tomadas luego de la salida de la cantante de México, se observa al bailarín descender del vehículo y posteriormente a Cazzu salir con su hija en brazos.

Medios como TVNotas resaltaron que estas interacciones llamaron la atención, mientras citaban las palabras de la televisora, cuyos representantes dijeron: “Lo que se ve, no se pregunta: él estuvo ahí para apoyarla en todo momento”, luego de que fueran captados juntos.

Pese a ello, la artista no se ha pronunciado para desmentir los rumores. Sin embargo, durante el programa ¡Siéntese Quien Pueda!, Kerly Ruiz destacó que se había comunicado con el bailarín.

La presentadora destacó que en su conversación Colombara evitó confirmar o negar los rumores de una relación y señaló que prefería mantenerse alejado de los medios debido a su “situación”; sin embargo, indicó que más adelante podría referirse al tema.

Kerly Ruiz resaltó que el bailarín prefiere mantener su vida privada, principalmente ante los rumores.

Pese a ello, en redes sociales usuarios han destacado la cercanía entre el bailarín y Cazzu, e incluso el hecho de que pueda convivir con su hija.