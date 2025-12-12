escenario
Virgen de Guadalupe: Qué artistas cantaron en la serenata de México
En México y Latinoamérica, los católicos celebran con fe y devoción a la Virgen de Guadalupe, una de las advocaciones marianas más populares del continente.
La Virgen de Guadualupe es venerada por miles de latinoamericanos, especialmente en México. (Foto Prensa Libre: EFE)
Un año más, la Virgen de Guadalupe fue celebrada entre cantos devocionales que dan la bienvenida a una de las celebraciones católicas más populares dentro del calendario litúrgico.
En México, la tradición cobra una fuerza y relevancia especial. Según datos del sitio oficial del Gobierno de México, la tradición se remonta a la primera manifestación de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac durante el virreinato de la Nueva España en 1531.
“A más de 480 años de esa fecha, este culto sigue representándose en múltiples expresiones de la diversidad cultural, e identidad de los pueblos y creatividad de sus fieles”, resaltan.
Según la tradición católica, Juan Diego Cuauhtlatoatzin, el indígena chichimeca, acudió con Fray Juan de Zumárraga para mostrarle la imagen milagrosa. Se cree que, a raíz de ello, se fundó el primer templo dedicado a la Virgen de Guadalupe en el cerro del Tepeyac.
Un dato curioso es que el culto se vincula con el de Tonantzin, la madre de los dioses que era venerada por los antiguos nahuas, por lo que se creía que el Tepeyac ya era un sitio sagrado. Los aztecas erigieron un santuario dedicado a dicha deidad, de acuerdo con el Gobierno de México.
Las mañanitas dedicadas a la Virgen de Guadalupe en México
Cada año, artistas destacados acostumbran a cantar las mañanitas a la Virgen de Guadalupe en la Basílica de Guadalupe de México. Durante la serenata, los exponentes musicales dedican una melodía específica a esta advocación católica.
Medios mexicanos transmitieron en vivo la serenata, en la cual destacaron las siguientes participaciones:
- Lucero Mijares, Mi virgen ranchera
- Guadalupe Pineda y Mariana Gurrola, Hay unos ojos
- Alexander Acha, María
- Daniela Romo, El día
- Víctor García, Morenita mía
- María Victoria, Qué hermosura tan bella
- Valeria Cuevas, La mujer que yo amo
- Ana Cirré, Amor
- Alex Fernández, Pídeme
- Edith Márquez, Amémonos
- Aída Cuevas, Reina Hermosa
- Carlos Rivera, Te vengo a cantar
- Lucero, Como un lucero
- Entre otras
Lucero Mijares canta “Mi Virgen Ranchera” en las Mañanitas a Santa María De Guadalupe. 🥹— karen (@krencastrellon) December 12, 2025
QUE VOZ LUCERITOOOOO, me encanta. La tqm 😍 pic.twitter.com/jswfSIZkRM
Morenita linda. Gracias por regalarme todas tus bendiciones. Hoy en tu día te canto con todo mi corazón, agradeciéndote que cubres con tu manto mi camino y el de todos los que amo. 🌹💖— Lucero (@LuceroMexico) December 12, 2025
Que viva nuestra Virgen de Guadalupe! pic.twitter.com/lDNqabYJPM