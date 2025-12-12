Virgen de Guadalupe: Qué artistas cantaron en la serenata de México

Un año más, la Virgen de Guadalupe fue celebrada entre cantos devocionales que dan la bienvenida a una de las celebraciones católicas más populares dentro del calendario litúrgico.

En México, la tradición cobra una fuerza y relevancia especial. Según datos del sitio oficial del Gobierno de México, la tradición se remonta a la primera manifestación de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac durante el virreinato de la Nueva España en 1531.

“A más de 480 años de esa fecha, este culto sigue representándose en múltiples expresiones de la diversidad cultural, e identidad de los pueblos y creatividad de sus fieles”, resaltan.

Según la tradición católica, Juan Diego Cuauhtlatoatzin, el indígena chichimeca, acudió con Fray Juan de Zumárraga para mostrarle la imagen milagrosa. Se cree que, a raíz de ello, se fundó el primer templo dedicado a la Virgen de Guadalupe en el cerro del Tepeyac.

Un dato curioso es que el culto se vincula con el de Tonantzin, la madre de los dioses que era venerada por los antiguos nahuas, por lo que se creía que el Tepeyac ya era un sitio sagrado. Los aztecas erigieron un santuario dedicado a dicha deidad, de acuerdo con el Gobierno de México.

Las mañanitas dedicadas a la Virgen de Guadalupe en México

Cada año, artistas destacados acostumbran a cantar las mañanitas a la Virgen de Guadalupe en la Basílica de Guadalupe de México. Durante la serenata, los exponentes musicales dedican una melodía específica a esta advocación católica.

Medios mexicanos transmitieron en vivo la serenata, en la cual destacaron las siguientes participaciones:

Lucero Mijares, Mi virgen ranchera

Guadalupe Pineda y Mariana Gurrola, Hay unos ojos

Alexander Acha, María

Daniela Romo, El día

Víctor García, Morenita mía

María Victoria, Qué hermosura tan bella

Valeria Cuevas, La mujer que yo amo

Ana Cirré, Amor

Alex Fernández, Pídeme

Edith Márquez, Amémonos

Aída Cuevas, Reina Hermosa

Carlos Rivera, Te vengo a cantar

Lucero, Como un lucero

Entre otras

Lucero Mijares canta “Mi Virgen Ranchera” en las Mañanitas a Santa María De Guadalupe. 🥹



QUE VOZ LUCERITOOOOO, me encanta. La tqm 😍 pic.twitter.com/jswfSIZkRM — karen (@krencastrellon) December 12, 2025