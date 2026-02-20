Viva la Mañana celebra 22 años con el reencuentro de conductores y un programa especial

Música, globos, aplausos y abrazos de emotivos reencuentros llenaron desde temprano el set de Viva la Mañana de Guatevisión este viernes 20 de febrero, durante su programa especial de aniversario.

Uno a uno, los nuevos y antiguos conductores se fueron sumando al set hasta que todos compartían el mismo sofá amarillo, ese donde han recibido a cientos de invitados a lo largo de estos 22 años.

Ricardo García Santander, Alejandro Vidal, Loraine Quinto y Julio De León, del antiguo elenco; y Pamela Valdéz, Alberto Toro, Alejandra Portillo, Luis Rizzo y Víctor González, del actual, compartieron risas, experiencias y recuerdos vividos a su paso por el programa.

—Me siento feliz porque uno siempre regresa al lugar donde fue feliz. Estuve 15 años en Viva la Mañana. Fue una gran escuela de mucho aprendizaje para mí. Es increíble cómo se puede conjugar el aprendizaje y la diversión al mismo tiempo —expresó Vidal.

Como homenaje por su ingenio, pasión y entrega al programa desde hace 22 años, se le entregó un reconocimiento especial a Ricardo García Santander, gerente de Producción de Guatevisión y creador de Viva la Mañana.

—Fue un gran reto y desafío. Cuando comenzamos, lo hicimos en un espacio muy pequeño y con pocas cosas. Ahí comenzó esa gran historia —recordó García Santander, y aprovechó la ocasión para destacar las cualidades de cada presentador, agradeciendo lo que han aportado y siguen aportando al programa.

Ricardo García Santander recibió un homenaje por su ingenio, pasión y entrega al programa desde hace 22 años. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

Quinto, quien estuvo ocho años en el programa, manifestó su alegría de volver al set donde, asegura, fue muy feliz.

—Este fue y sigue siendo mi hogar y mi familia. Me siento muy contenta y agradecida de haber formado parte del equipo y de un programa que vino a cambiar y revolucionar la televisión en Guatemala —afirmó.

Convirtieron el set en fiesta

De un momento a otro, el escenario se transformó en una pista de baile, donde la Sonora Dinamita de El Salvador puso a todos a danzar al ritmo de la cumbia. También Paola del Águila y su Team Zumpao animaron con sus coreografías.

—Lo que se vio hoy es lo que se ve todos los días. Esto es lo que somos: una familia. Nos queremos muchísimo, y esa sinergia tratamos de exteriorizarla a los televidentes. Me siento muy orgullosa y agradecida de ser parte del nuevo elenco —compartió Valdéz.

La Sonora Dinamita llenó de ritmo el programa Viva la Mañana y alegró a los invitados y televidentes en el 22 aniversario de Viva la Mañana. (Foto Prensa Libre)

Toro, por su parte, recordó que, cuando comenzaba su camino como presentador de noticias de Guatevisión hace siete años, fue invitado al programa para una entrevista. Al ver las luces, las pantallas y a los presentadores, pensó: “Un día voy a ser parte de este elenco”.

—Para mí fue un reto pasar de ser presentador de noticias, con un perfil formal, al área de entretenimiento, donde bailamos, informamos y educamos. Eso es lo que me encanta de Viva la Mañana, que generamos contenido de valor para la sociedad y sumamos en cada familia guatemalteca —agregó.

Durante las dos horas y media del programa se presentaron extractos de las primeras emisiones para recordar sus inicios. Además, se proyectaron múltiples saludos de artistas nacionales y extranjeros que los felicitaron por su aniversario.

También se entregaron reconocimientos a expresentadores, así como a miembros del staff con entre 10 y 22 años de trayectoria: los camarógrafos Luis Mairé, Edgar Calanche, José Antonio Aroche y Julio González; Vera Vanegas, del área administrativa; y Omar López, director de cámaras.

Al finalizar, presentadores, personal del staff, patrocinadores e invitados especiales rodearon el pastel decorado con el logotipo de Viva la Mañana para cantar el “Feliz cumpleaños” y compartir la alegría que los reunió en esta celebración.

—Fue una gran alegría volver al set de Viva la Mañana, reencontrarme con este gran equipo que le pone todas las ganas, y con viejos compañeros que formaron parte de esta gran familia. La música, los recuerdos, las vivencias y el cariño del público hicieron de este un momento muy emotivo e inolvidable —concluyó García Santander.