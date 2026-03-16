Volver al Futuro III: ¿De qué murió el actor Matt Clark?

El lunes, después de la gala de los Premios Óscar, se ha hecho viral una noticia acerca del fallecimiento de Matt Clark, actor de la película Volver al futuro III (1990), a los 89 años.

La familia de Clark informó a TMZ que falleció en su casa de Austin, Texas, la mañana del domingo 15 de marzo. Su hija, la productora Amiee Clark, informó que el artista había enfrentado una fractura en la espalda hace algunos meses. Por su parte, su cónyuge, Sharon Mays, detalló que el deceso ocurrió debido a complicaciones derivadas de una cirugía de columna a la que se sometió el intérprete.

Medios internacionales han destacado que Clark trabajó como actor de carácter durante más de 50 años y fue especialmente conocido por sus papeles en teatro y en películas del género western.

"Le impresionaba trabajar con gente buena que amaba a sus familias. Se sentía afortunado por su carrera y murió como vivió, en sus propios términos", dijo su familia.

Algunas de las apariciones cinematográficas más famosas de Clark a lo largo de los años incluyen sus papeles en Volver al futuro III (1990), donde interpretó a Chester, el camarero.

Además de actuar en televisión, teatro y cine, Clark también trabajó como cineasta. Dirigió la película Da, de 1988; un episodio de la serie de televisión CBS Schoolbreak Special y dos episodios de la serie Midnight Caller.

Apareció en tres películas con Clint Eastwood: El engaño (1971), El fugitivo Josey Wales (1976) y Honkytonk Man (1982).

Con Robert Redford estuvo en dos: La ley del talión (1972) y Brubaker (1980). Apareció junto a Paul Newman en Pocket Money (1972) y El juez de la horca (1972).

Antes de alcanzar la fama, Clark sirvió en el Ejército de Estados Unidos y asistió brevemente a la Universidad George Washington. Nació y se crio en Washington D. C.

Trabajó en numerosos empleos mientras formaba parte de un grupo de teatro local de DC. Más tarde se convirtió en miembro de la compañía Living Theatre de Nueva York y trabajó fuera de Broadway y en teatro comunitario durante un tiempo a finales de la década de 1950. También fue director de escena en un momento dado.

En 1990 participó en Volver al Futuro III. En la película, ambientada en 1885, el doctor Emmett Brown (Christopher Lloyd) lleva una vida apacible sin saber que está a punto de ser asesinado por Buford “Perro Loco” Tannen (Thomas F. Wilson). Marty McFly (Michael J. Fox) regresa al pasado para salvar a su amigo. Clark aparece como el cantinero del lugar.