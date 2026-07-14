“Ya no estoy tan cerca”: padre de Christian Nodal responde a rumores de distanciamiento y revela quién tiene los derechos del nombre artístico

Ante los rumores de un conflicto y un supuesto distanciamiento entre el cantante de música regional mexicana Christian Nodal y su padre, Jaime González, las dudas quedaron despejadas.

Aunque Christian Nodal ha sido protagonista de varias polémicas y debates en redes sociales, principalmente por su relación con Ángela Aguilar, ahora los reflectores también se centran en su familia.

El conflicto habría surgido por los derechos del nombre artístico del cantante, los cuales, desde el inicio de su carrera, ha administrado su padre.

Cuestionado sobre estos rumores, González brindó declaraciones a los medios de comunicación que lo abordaron en un aeropuerto, donde explicó cómo es la relación actual con su hijo y cuál es la situación legal respecto de su nombre artístico.

"Ya no estoy tan cerca como lo estábamos al principio. Él está más maduro, no necesita que lo esté cuidando como cuando era más pequeño", dijo ante las cámaras.

Agregó que no hay ningún problema entre ellos y que recientemente había hablado con él. Asimismo, aseguró que posee los derechos del nombre artístico de Christian Nodal.

"Los derechos siempre los he tenido yo porque soy el inversionista y el creador de la carrera, y Christian siempre lo ha sabido", aseguró.

Sin embargo, cuando los periodistas le dijeron que Christian quería liberarse del contrato, respondió que no tendría ningún problema con eso.

"Pues que me marque y nos liberamos cuando él quiera; yo no tengo ningún problema", enfatizó.

Durante la conversación también fue consultado sobre la relación con su nuera, Ángela Aguilar, y aseguró que "todo bien". En cuanto a los rumores de que la pareja se había separado, dijo que creía que eran falsos.

"Creo que es falso que estén separados. No puedo asegurarlo porque no vivo con ellos, pero tengo comunicación con Christian; seguramente me hubiera llamado para decirme algo", dijo.

Asimismo, contó que hace mucho tiempo no ve a su nieta Inti, hija que Nodal tuvo con Cazzu; sin embargo, expresó que espera "verla pronto".