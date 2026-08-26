Foro de Innovación Tecnológica busca respuestas para construir un mejor futuro

Entre el 25 y el 28 de agosto, la Universidad Galileo celebra la XVII edición de su Foro de Innovación Tecnológica (FIT), en la que reúne a expertos nacionales e internacionales, quienes durante cuatro días intercambian conocimientos, ideas y propuestas con estudiantes.

De acuerdo con lo enunciado por la universidad, el FIT tiene como objetivo fomentar la educación y la capacitación en los avances de la industria 4.0 en Guatemala. Entre los temas que se abordan durante estos cuatro días se encuentran inteligencia artificial, ciberseguridad, robótica y realidad extendida.

El origen

Oscar Rodas, director de la carrera de Ingeniería Electrónica de la Universidad Galileo y cofundador del FIT, cuenta que hace aproximadamente 20 años los docentes asistían a eventos internacionales de tecnología para transmitir conocimientos a sus alumnos. Sin embargo, entre ellos surgió una inquietud. "Después de unas tres interacciones, profesores y directores dijeron: 'Yo aprendo, se lo transmito a la sección en la que doy clase, pero no al resto de estudiantes'”. Ahí nació la idea de crear un evento que no quisieron llamar congreso, porque no se trataba de dar conferencias magistrales, sino ir más allá. “Nos interesaba tener ese espacio de networking, de colaboración… que sea un ‘tú a tú’ entre expertos y estudiantes”, expone.

Rodas añade que el learning by doing (aprender haciendo) es uno de los pilares fundamentales del FIT.

Este año serán 26 los expositores que trabajarán en nueve tracks (ejes temáticos) y en la hackathon que se incluyen en el FIT. En todos ellos se ofrecen ejercicios tangibles y prácticos que, según Rodas, permiten a los asistentes manipular, producir y generar tecnología, aplicando los conocimientos directamente.

La preparación y la escogencia

La apuesta de la Universidad Galileo tiene como objetivo que las experiencias tengan aplicación en el país. Para seleccionar los contenidos de los tracks hay un proceso que comienza cuando los organizadores, incluidos directores de carrera y encargados de laboratorios, asisten a eventos tecnológicos de vanguardia fuera de Guatemala para identificar tecnologías relevantes y expositores con potencial aplicación en el país.

Después de seleccionar este tipo de experiencias y para garantizar el enfoque práctico, el FIT invierte en el equipo y las licencias necesarias para hacer que lo aprendido y propuesto sea aplicable en el país.

El FIT se celebra en la Universidad Galileo con participación de expertos nacionales e internacionales. (Foto Prensa Libre: Ana Lucía Mendizábal Ruiz)

Esperanza en el futuro

Entre las expertas invitas se encuentra Emelyn Medina, conocida como Emelyn Robot. Es ingeniera en Mecatrónica y se ha destacado por su participación en torneos internacionales de robótica, en los que ha obtenido más de 30 medallas de oro.

Además, es catalizadora de alianzas estratégicas en el ecosistema de innovación y emprendimiento en México. Junto con su socia Monserrat Tapia, es cofundadora de Creative Woman.

“La robótica ha dado un giro importante a mi vida y ha hecho que la tecnología sea muy natural en mí y eso también me permite compartir con otras personas”, asegura.

Explica que, a través de Creative Woman, trabajan con el objetivo de que más niñas y mujeres se dediquen a la tecnología. “Además, colaboramos con universidades como la Galileo para poder traer a la mesa el concepto de hackathon”. Según explica, “los hackathones son competencias de tecnología, donde se busca que, en poco tiempo, las personas que participan encuentren una solución tecnológica a una problemática planteada por organizaciones o empresas. A eso se le llama organización abierta: cuando varias entidades colaboran para obtener un resultado favorable con relación a un problema real de la vida cotidiana”, agrega.

En esta ocasión, la Universidad Galileo y el Banco Industrial proponen el concepto Guatemala 2035. Medina detalla que este es un reto que busca ofrecer respuestas tecnológicas que contribuyan a que, en el 2035, Guatemala sea más próspera y rica. “Eso abre la posibilidad para que los estudiantes de Galileo y otras universidades puedan proponer soluciones a las situaciones cómo, por ejemplo, hacer que los emprendedores puedan producir más, que haya mejores oportunidades de trabajo y que el país sea beneficiado con las tecnologías”, refiere Medina.

Los creadores del proyecto ganador de la hackathon recibirán un premio de US$900. La experta señala que también se contempla la posibilidad de que quienes resulten triunfadores en la competencia representen a Guatemala en el evento Talent Land, que se realiza en México. Cuenta que este año un grupo de Guatemala obtuvo el tercer lugar en esa competencia.

Rodas señala que todos los tracks concluyen con una competencia que da a los participantes la oportunidad de poner en práctica lo aprendido: por ejemplo, el robot más rápido, la mejor idea de hackathon, el dispositivo electrónico mejor desarrollado, el mejor videojuego o la mejor solución de IA.

Posibilidades de la IA

Otro de los expositores invitados es el guatemalteco Leonel Aguilar, experto en los campos de la inteligencia artificial y la supercomputación. Es ingeniero civil de la Universidad del Valle y tiene una maestría de la Universidad de San Carlos. Además, fue catedrático de Matemáticas e Ingeniería Civil en la Universidad del Valle. Se especializó en Matemáticas y obtuvo becas de la Unión de Matemáticos de América Latina y el Caribe para cursos en varios países. En Japón obtuvo un doctorado en la Universidad de Tokio, donde trabajó con la supercomputadora más grande del mundo, y realizó un posdoctorado enfocado en el desarrollo de nuevas supercomputadoras.

El guatemalteco Leonel Aguilar es experto en inteligencia artificial y supercomputación. Desde hace 10 años es investigador asociado del Centro de Investigación de IA de ETH Zurich. (Foto Prensa Libre: Ana Lucía Mendizábal)

Fue a ofrecer una conferencia en el centro de supercomputadoras en Suiza. Ahí conoció a uno de los profesores más importantes en simulaciones del comportamiento humano a gran escala. Fue invitado a hacer investigación en la ETH Zurich, que es una de las coinco más importantes del mundo. Luego, de tres meses de trabajo, le ofrecieron empleo y ahí ha trabajado en los últimos10 años. Actualmente es investigador asociado del Centro de Investigación de IA de ETH Zurich y del Centro de ETH en Singapur, y trabaja para la Cátedra de Ciencia Cognitiva, donde estudia la interacción humano-computadora.

El experto guatemalteco asegura que todos los avances tecnológicos son disruptivos. Acepta que en el caso de la IA existen temores que, según señala, nacen del desconocimiento. “Mientras más entendemos y más reconocemos cuáles son los límites, cuáles son las direcciones podemos manejarlo mejor. Nadie conoce el destino final de esta nueva ola tecnológica, pero una mayor comprensión ayuda a mitigar la ansiedad”, expone.

Explica que la IA generará cambios profundos en la fuerza laboral, los métodos de aprendizaje y la forma en que se externaliza el conocimiento, lo que puede atrofiar habilidades humanas. Es vital ser conscientes de estos efectos. Entre las ventajas se encuentra el incremento de la productividad, al funcionar como un “experto” que guía. Es una herramienta basada en heurísticas y aproximaciones.

Comenta que la democratización del uso de la IA hace que exista cada vez más inquietud por conocer sus posibilidades y límites. Muchas personas van a empezar a utilizar la inteligencia artificial. “Es poco probable que todo el mundo se vuelva experto en IA, pero es necesario de que todo el mundo entienda cuáles son los límites, cuáles son las bases, qué puede hacer y qué no puede hacer”.

En el foro abordará la historia de la IA, los hitos clave y los avances técnicos que han propiciado la actual ola de IA. Hablará sobre el aprendizaje por refuerzo (reinforcement learning) y cómo se utiliza para integrar preferencias humanas en los grandes modelos de lenguaje (LLM), como ChatGPT y Gemini.

Aguilar señala que las actividades como el FIT permiten un intercambio intergeneracional. “Los jóvenes hacen preguntas a las que uno no tiene respuestas y hacen que uno piense en perspectivas que antes no se le habrían ocurrido”.

Es crucial que la gente entienda qué puede y qué no puede hacer la IA para utilizarla eficientemente y evitar errores potencialmente graves, especialmente en campos como diagnósticos médicos o apoyo psicológico. “El expertise humano sigue siendo de gran importancia”, concluye.

Actividades previas (Pre-FIT)

Estos fueron los encuentros que se celebraron antes del inicio de la FIT: