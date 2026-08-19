Por qué una nueva vacuna contra el melanoma ha causado tanta expectativa como cautela

Expectativa y cautela han mostrado los científicos ante el reciente anuncio de Moderna y Merck sobre una nueva vacuna contra el melanoma, un tipo de cáncer de piel.

Las expectativas sobre la nueva vacuna se deben a que se trata de un ensayo tecnológico bastante complejo y a que aún no se conocen suficientes detalles sobre su efectividad y funcionamiento.

Moderna y Merck, conocida esta última como MSD fuera de EE. UU. y Canadá, informaron sobre la vacuna en notas de prensa y no mediante una publicación científica.

En las notas, las dos empresas señalaban que los resultados preliminares del ensayo clínico, denominado "INTerpath-001", fueron positivos, aunque no ofrecieron detalles específicos, como los niveles de supervivencia o recaída.

En el ensayo, según ambas empresas, participaron mil 137 pacientes que ya se habían sometido a una cirugía para extirpar un melanoma. El principal objetivo era "evaluar un régimen combinado de "intismeran autogene".

Se trata de una terapia experimental personalizada y basada en tecnologías de ARN mensajero (ARNm) y del medicamento pembrolizumab (Keytruda).

Merck and Moderna announced Wednesday that a personalized mRNA-based cancer vaccine succeeded in a large, late-stage trial among high-risk patients with melanoma. https://t.co/nINwTQkipL — ABC News (@ABC) August 19, 2026

Se trata del primer planteamiento combinado de una vacuna y un medicamento que demuestra "mejoras estadísticamente significativas y clínicamente relevantes en la supervivencia libre de recurrencia y la supervivencia libre de metástasis a distancia, frente a Keytruda en monoterapia, para estos pacientes en el contexto de tratamiento adyuvante del melanoma", señalan los comunicados.

Para José Bautista, catedrático de Biología Molecular de la Universidad Complutense de Madrid, en España, las notas de prensa aportan una "interpretación" de los resultados, pero no los datos clínicos y científicos para comprobar las conclusiones.

Es decir, no hay datos estadísticos que describan qué pasa en los dos grupos del ensayo clínico —aquellos tratados con la combinación de la vacuna y pembrolizumab y aquellos a los que se administró solo este último medicamento—.

La comunicación de las farmacéuticas "posiblemente sea estratégica", dice a EFE el investigador, quien, no obstante, señala que "el potencial científico de lo anunciado es importante" y recuerda que lo publicado hasta ahora sobre las primeras fases del ensayo "es bueno".

Moderna and @Merck today announced positive topline results from the Phase 3 INTerpath-001 trial evaluating adjuvant treatment with intismeran autogene, a novel investigational mRNA-based individualized neoantigen therapy jointly developed by Merck and Moderna, in combination… pic.twitter.com/v4DjH0r823 — Moderna (@moderna_tx) August 19, 2026

Para saber la dimensión de estos nuevos resultados hay que esperar los detalles en una publicación científica o en un congreso.

El asesor clínico nacional sénior en vacunas contra el cáncer de la Universidad de Oxford, Lennard Lee, coincide con Bautista y considera que los resultados conocidos hoy son importantes y alentadores, aunque ahora hay que esperar a conocer los datos completos.

Los análisis detallados por subgrupos, los datos sobre la calidad de vida y los resultados definitivos de la supervivencia global, que aún no se conocen, son pormenores que permitirán comprender "cuál es la magnitud del beneficio", para qué pacientes y, en última instancia, qué lugar podría ocupar este tratamiento dentro de la atención habitual del melanoma.

Lee recuerda que es el primer ensayo de fase III con resultados positivos de una terapia individualizada con neoantígenos y de un tratamiento contra el cáncer basado en ARNm, por lo que es "un momento importante para un campo en el que los científicos llevan trabajando muchos años", resume a Science Media Centre (SMC), una plataforma de recursos científicos para periodistas.

🚨 ÚLTIMA HORA: Moderna y Merck anuncian una vacuna fabricada a medida de cada paciente contra su cáncer



Moderna sube un 87%.



Acaba de cumplir su objetivo en fase avanzada contra el melanoma: menos recaídas y menos propagación a otros órganos, combinada con Keytruda. Merck… pic.twitter.com/2WFzTDYIXH — Jose Vizner (@Josevizner) August 19, 2026

Marisol Soengas, jefa del Grupo de Melanoma del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), de España, opina que "la noticia es importante" y puntualiza que no se presentan los resultados porque no hay publicación científica. "Se anuncian los resultados intermedios de un ensayo en fase 3, ha salido el anuncio antes que la publicación y se indica que se va a presentar en un congreso".

En cuanto a qué queda por hacer, esta investigadora subraya que primero hay que ver los resultados finales. "Lo que quizás preocupa es cómo de generalizable va a ser, porque esto va paciente a paciente; y también el coste para los sistemas de salud, si es asumible un tratamiento tan personalizado".

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